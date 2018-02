ATRAŞI DE LICOAREA LUI BAHUS. Vinăriile din ţară se aşteptă la mai mulţi turişti în 2018

Anul 2018 se aşteaptă fi unul bogat în turişti străini dornici de a gusta din licorile tradiţionale moldoveneşti. Asta datorită faptului că ţara noastră a devenit, sub egida ONU, Capitala Mondială a Turismului Vinicol.

În 2017, cea mai mare vinărie din ţară a fost gazda a peste 75 de mii de turişti din diferite colţuri ale lumii. În acest an, vinăria aşteaptă să fie vizitată de cel puţin o sută de mii de oaspeţi.



"Vom avea şi pachete turistice noi la fel includ vizitarea cramei, dar şi degustarea de trei tipuri de caviar, două tipuri de caviar roşu şi un tip de caviar negru, spumante şi în premieră divin", a spus PR Manager combinat de vinuri, Rodica Căruntu.



Pe lângă excursiile prin renumite beciuri, turiștii au posibilitatea să se delecteze cu licorile fabricate aici, dar şi bucate tradiţionale. ajunge să coste până la 650 de lei.



Turiştii străini, dar şi cei din ţară rămân impresionaţi de colecţiile impunătoare de sticle de vin de care dispune vinăria subterană.



"Am auzit despre această vinărie şi ca un amator de vin am decis să venim aici, este un loc foarte special"



"Chiar m-a impresionat această colecţie de vinuri, am înţeles că este a doua cea mai mare din lume şi procesul prin care se face vinul"



"Am ţinut neapărat să vin. Am venit ieri la Chişinău şi mi-am spus să nu plec astăzi către România fără să trec pe aici. Vă spun sincer că este mult peste aşteptările mele şi mult peste ceea ce mi s-a povestit"



Pe lângă pachetele turistice, care includ familiarizarea cu întreg procesul de producere a vinului, vinificatorii îşi propun să deschidă în 2018 şi câteva hotele.



"Lucrăm intensiv la căsuţele tradiţionale. Sperăm că în curând vizitatorii vor putea petrece un weekend sau câteva zile la vinărie. Avem mai multe restaurante. tematica este bucătăria tradiţională ca să putem îmbina bucatele tradiţionale, cu un vin bun, ceea ce ne reprezintă", a spus vinificatorul Ion Mereuță.



În toamna anului acesta în ţara noastră se va desfăşura cea de a III-a a Conferinței Globale a Turismului Vinicol. În această perioadă, vor veni aproape 300 de experţi internaţionali care vor vizita toate vinăriile din ţară.

Potrivit directorului general al Agenţiei Turismului, acest eveniment este o oportunitate pentru dezvoltarea turismului din Moldova, iar roadele se fac deja simţite.



"Timp de un an de zile se va vorbi despre Republica Moldova ca de o destinaţie nouă turistice care merită a fi vizitată. Tur operatorii din Republica Moldova înregistrează cereri mai multe de a vizita RM, de a descoperi potenţialul turistic. Anual, renumitele crame vinicole înregistrează o creştere în jur de 30 de procente", a spus directorul general al Agenţiei Turismului, Stanislav Rusu.



Potrivit datelor Agenţiei Turismului, anul trecut numărul turiştilor care vizitează ţara noastră a fost cu peste jumătate de milion mai mare decât anii precedenţi.