Atmosferă tensionată în lotul naționalei României. Mirel Rădoi, criticat aspru de oamenii din fotbal, după înfrângerile cu Islanda și Norvegia

"Contestatul e mai greu de anticipat, cât de repede sau cât de târziu. În momentul în care nu apar rezultatele pe care toată lumea speră să le aibă, vor fi critici la adresa antrenorului. Mereu s-a întâmplat asta, la antrenorii care le-au avut rezultate și la antrenorii care nu le-au avut rezultate. Tot au fost criticați. Din acest punct de vedere nu ar trebui să avem o problemă", a spus selecționerul României, Mirel Rădoi."Vizavi de plecarea lui mister, nu am nicio teamă, pentru că îl cunosc și nu va renunța așa ușor", a spus mijlocașul naționalei României, Răzvan Marin."Din punct de vedere mental, Austria este favorită. Noi venim după două înfrângeri categorice, dar în timpul jocului se pot schimba multe. Şi în Austria am fost outsideri, dar am reușit să câştigăm cele 3 puncte", a spus selecționerul României, Mirel Rădoi."Într-adevăr, nu este o atmosferă tocmai plăcută după două înfrângeri la rând. Dar bineînţeles că noi încercăm să ne menţinem pozitivi şi să ne revenim mental pentru ultimul meci cu Austria", a spus mijlocașul naționalei României, Răzvan Marin.După 3 etape disputate în Liga Națiunilor, România este pe locul 3, cu 4 puncte acumulate până în prezent.