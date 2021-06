Atmosferă senzațională la București, în ziua meciului Franța - Elveția. Chiar dacă suporterii Franței au plecat înfrânţi din Micul Paris, aceştia au creat un adevărat spectacol în capitala României alături de "adversarii" lor elveţieni. Fanii au cântat și au dansat împreună.Înainte de a lua cu asalt ultima partidă găzduită de Arena Națională de la Bucureşti, suporterii au consumat cantități uriașe de bere la terasele din Centrul Vechi.Partida, la finalul căreia campioana mondială a fost eliminată, a fost urmărită din tribune și de ministrul sportului din Franța, Roxana Mărăcineanu, născută la București."Mă bucur că sunt aici la București, alături de 1 500 de francezi, suporteri. Mă bucur că meciul acesta are loc la București, unde m-am născut, are o savoare particulară pentru mine", a declarat Ruxanda Mărăcineanu.La meci au asistat aproximativ 1 500 de fani francezi și 1 500 elvețieni. Restul circa 25 000 de locuri au aparținut românilor.După partidă, suporterii din Elveţia au sărit în sus de bucurie, iar mulţi dintre francezi nu şi-au putut stăpâni lacrimile."Este o surpriză pentru toată lumea.""Nu ne-am aşteptat ca Mbappe să rateze penalty-ul decisiv. Nici nu am putut privi până la final loviturile de departajare."Campioana mondială a fost eliminată de Elveția în optimile de finală ale EURO 2020.