Atmosfera se încinge înaintea megaduelului Sheriff Tiraspol - Internazionale Milano. Care e starea de spirit a „viespilor”

„Viespile” vor să joace mai curajos diseară și să-i pună probleme mari campioanei Italiei.„Aș dori să prestăm un joc mai bun pe stadionul nostru decât cel pe care l-am arătat pe stadionul San Siro din Milano. Cel mai important este să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut în meciul precedent. Am încredere totală în băieții mei. Au muncit mult pentru a fi pregătiți de acest meci.”, a declarat Iurii Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.„Inter are o echipă bună, dar și Sheriff este puternic, are și el jucători buni.”, e încredințat Giorgos Athanasiadis, portar Sheriff Tiraspol.Inter a venit la Tiraspol după victorie. Orice alt rezultat poate să le afecteze șansele la calificare în optimile de finală ale Ligii Campionilor.„În partida trecută am jucat superb și am obținut victoria, dar am avut un avantaj, am evoluat în fața propriilor suporteri. De această dată, va fi un meci diferit, dar pentru noi va fi decisiv. Trebuie să plecăm acasă cu cele trei puncte.”, a spus Simone Inzagni, antrenor Internazionale Milano.„Trebuie să jucăm exact așa cum am făcut-o în meciul precedent. Ei sunt foarte periculoși pe contraatac, deci nu trebuie să le oferim multe șanse de a marca și, totodată, să fim eficienți în atac.”, a declarat Andrea Ranocchi, fundaș Internazionale Milano.Megaduelul Sheriff Tiraspol - Internazionale Milano va începe la ora 22:00. Meciul va fi transmis în direct de PRIME, unde va fi comentat în limba română și de CANAL 3, unde va avea comentariul în rusă.