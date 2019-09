Atmosferă nostalgică în Capitală. Melodiile anilor 70 şi 80 au răsunat pe scena Teatrului Verde

Foto: captura video

Un concert plin de nostalgie a fost organizat aseară în Capitală. Melodiile anilor 70 şi 80 au răsunat de pe scena Teatrului Verde.



Spectatorii au fredonat cu drag piesele îndrăgite pe vremuri.



"Să ascultăm muzica care ne-a fost foarte dragă atunci și care ne-a ținut vii până astăzi. Melodiile care sunt foarte frumoase și merită trebuie cântate, remixate și trebuie repuse în circuit", a spus o spectatoare.



Maria Foltea are 65 de ani şi a venit dintr-un sat din raionul Hâncești pentru a retrăi emoţiile tinereţii: "Foarte frumos. Sunt piesele anilor noștri, 70 și 80. Au fost într-adevăr niște ani foarte frumoși. Cum cântă și spune: Păstrați tinerețea".



"Concertul este foarte frumos. Artiștii sunt superbi. Afară e o atmosferă foarte caldă, de suflet și e o seară minunată", a menţionat o altă femeie.



"Suntem impresionați. Cântecele tinereții noastre. Sentimentul tinereții. Aceasta este amintirile noastre", a precizat o spectatoare.



Acompaniați de Orchestra Simfonică și de Estradă din Ucraina, pe scenă au urcat mai mulţi artişti de la noi.



"Este nu doar tinerețe. Sunt melodii din care suntem noi făcuți. Melodii care ne-au educat. Melodii care le-au cântat părinții noștri și pe care le cântăm noi. Melodii pe care sper că le vor cânta și copiii și nepoții noștri", a declarat Vitalie Dani, interpret.



Anatol Chiriac este compozitorul mai multor piese care au răsunat pe scenă: 2Sunt la fel de tânăr ca și piesele mele. Nu sunt mândru, sunt smerit. Sunt bucuros. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu, asta am. Nu am altceva nimic mai mult, muzica".



Organizatorul concertului a fost interpretul și compozitorul Constantin Moscovici: "Noi vrem ca piesele care s-au scris în anii 70 și 80, să răsune și acuma. Mai ales că erau niște piese extraordinare Compozitorii, poeții noștri, cântăreții noștri, într-adevăr, au creat niște perle muzicale".



Prețul unui bilet a fost de 150 de lei.