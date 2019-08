ATMOSFERĂ MEDIEVALĂ la cetatea Soroca. Oamenii au admirat competiții ale cavalerilor, o paradă a costumelor şi au gustat delicii

foto: publika.md

Cetatea Soroca s-a transformat într-un adevărat orăşel medieval, la cei 520 de ani de aniversare a oraşului. Oamenii au avut ocazia să admire competiții spectaculoase ale cavalerilor, trageri cu arcul şi o paradă a costumelor. Toate acestea au avut loc în cadrul Festivalului medieval "Al cincilea turn".



Participanţii, care au venit din mai multe ţări, au purtat costume de epocă. Unii dintre ei sunt originari din Polonia.



"Noi arătăm ca o familie din secolul 14. Port o armură, cruce. Soţia mea poartă haine de lână. Aşa purtau şi copiii, întotdeauna haine din lână. Eu particip la acest festival pentru a doua oară. Îmi place mult această ţară, oameni sunt foarte ospitalieri", a explicat un participant.



Oaspeţii au avut posibilitatea să guste din deliciile bucătăriei medievale. Toate bucatele au fost pregătite la rugul aprins în interiorul Cetăţii:



"În Evul Mediu se pregăteau tot felul de bucate, unele dintre ele chiar stranii. Astăzi facem un sos din hulubi. Punem în el pătrunjel, usturoi, ceapă, amestecăm tot şi iese aşa un sos".



Oamenii au stat la cozi la intrarea în Cetate şi în acest an:



"Frumos, băieţii au încercat să păstreze această atmosferă de atunci, din evul mediu".



"Venim deja al treilea an aici. Este foarte frumos. Ne place la toată familia şi la copii".



"Este minunat aici, nu sunt pentru prima dată şi văd că de fiecare dată încearcă să facă ceva diferit, ceva nou".



Organizatorii spun că în acest an, festivalul este unul mai diferit, asta pentru că Cetatea Soroca împlineşte 520 de ani.



"În acest an festivalul este foarte diferit, deja suntem peste 130 de participanţi din şase ţări. Din Belarus, Ucraina, România, Polonia şi Moldova, dar şi din SUA. Avem un program foarte divers, cu colective artistice, avem în acest an şi lecţii de dansuri medievale", a declarat Denis Pogrebnoi, organizator.



Festivalul medieval "Al cincilea turn" este la a patra ediție. Evenimentul va continua şi mâine cu ocazia Hramului oraşului.