Atmosferă inedită şi licori selecte la Vernisajul Vinului. Zeci de companii și-au expus băuturile aromate. Vizitatorii, încântaţi

Atmosferă inedită, licori selecte şi muzica aniilor 80. Astfel a fost marcat Vernisajul Vinului la ediția de primăvară. 51 de companii și-au expus băuturile, iar unele au venit cu ceva absolut nou.



"Lansăm o nouă gamă de vinuri, gama "Premium": două vinuri roșii, două vinuri baricate, vinuri maturate în butoaie de stejar franțuzesc, și un vin alb foarte deosebit pentru că este un cupaj dintr-un soi european Chardonnay, și un soi autohton, este vorba despre Feteasca Albă", a menţionat Rodica Căruntu, reprezentant companie vinicolă.



"Reprezint Rosé - ul un vin din Cabernet. Pe bune este un vin extraordinar", a spus Alexei Mocanu, reprezentant companie vinicolă.



Vinificatorii spun că acest eveniment îi ajută să-şi promoveze producţia.



"Foarte mult ne solicită diaspora noastră care lucrează peste hotarele țării, ne cunosc de mult timp și se solicită vinurile", a menţionat Mihail Sava, vinificator.



Cei mai încântaţi au fost vizitatorii:



"Vinurile sunt deosebit de gustoase, atmosfera este incendiară și este o sărbătoare pe măsură".



"Salutăm suportul care l-au oferit și donatorii din statele unite precum și guvernul Suedez".



"În general e bine, super, bravo!"



Evenimentul a adunat și reprezentanți ai ambasadelor străine în Moldova, care au rămas uimiţi de licoarea moldovenească. Aceştia cred că în următorii ani, ar putea creşte cantitățile exportate.



"În acest an, în noiembrie, China va organiza prima ediție de import pentru toată lumea. Vor veni peste 15 mii de cumpărători din întreaga lume. Şi moldovenii vor participa la acest târg", a declarat Geng Fei, consilier Ambasada Chineză în Moldova.



"Sper cât mai multe vinuri calitative să fie importate și în țara noastră, în Cehia", a subliniat Zdenek Krejci, ambasadorul Republicii Cehe la Chişinău



"80 de procente din vinurile care sunt prezente aici sunt vinuri tinere albe și roze din recolta 2017. Nimeni nu cunoaște încă din vinurile acestea, deci consumatorii pentru prima dată, o să degusteze din 300 de mostre, 80 de procente, vreo 240 de mostre", a menţionat Gheorghe Arpentin, /director al Oficiului Național al Viei și Vinului.



"Calitatea vinului în Moldova se îmbunătățește foarte mult și eu cred că această calitate care se află la nivel mondial are un potențial enorm pentru a atrage turismul aici", a conchis James Pettit, ambasadarul SUA în Moldova.



Sectorul vitivinicol este unul important pentru economia ţării, iar în ultimii ani s-a dezvoltat considerabil.



"Fiecare două sticle de pe globul pământesc se produc în Republica Moldova, dar pentru noi încă e puțin. Noi avem posibilități de a mări și cantitatea și calitatea și în direcția asta se lucrează. Fondurile care le avem cresc în fiecare an. Subvențiile cresc, numai pe anul trecut avem peste 100 de milioane", a declarat Liviu Volconovici, ministrul al Agriculturii.



Tradiţional, cele mai bune licori au fost premiate. Vernisajul Vinului, ajuns la cea de-a XIV - a ediţie, este organizat de oficiul Naţional al Viei şi Vinului în parteneriat cu USAID Moldova.