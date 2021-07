ATMOSFERĂ ÎNCINSĂ LA EURO 2020: Peste 3000 de spectatori au venit sâmbătă în orășelul fotbalistic

Peste 3 mii de spectatori au venit sâmbătă seara în orăşelul fotbalistic organizat în centrul Capitalei de PRIME pentru a urmări meciul din sferturile de finală EURO 2020 dintre Ucraina şi Anglia. Microbiştii s-au împărţit în două tabere şi au făcut galerie. Să-şi susţină echipele favorite au venit atât reprezentanţii Ambasadei Ucrainei la Chişinău cât şi cei de la Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova. Atmosfera a fost una spectaculoasă pe tot parcursul serii.



Reprezentanţii ambasadei Ucrainei la Chişinău au organizat aseară un adevărat show în orăşelul fotbalistic. Aceştia au venit în scuar în culorile drapelului naţional al ţării lor şi au urmărit tot meciul cu sufletul la gură.



"De ce aţi venit îmbrăcată aşa? - Deoarece ţin cu Ucraina! Sunt din Ucraina şi ţin cu echipa ţării. "



MARKO ŞEVCENKO, ambasadorul Ucrainei la Chişinău:"Noi susţinem cu echipa noastră naţională. Am venit aici cu colegii şi prietenii mei. Sperăm ca echipa noastră să câştige. "



La o distanţă de câteva mese, l-am surprins şi pe ambasadorul britanic în Moldova, Steven Fisher. Acesta a fost însoţit de mai mulţi colegi de-ai săi.



STEVEN FISHER, ambasadorul Britanic în Moldova:"Sunt colegii şi prieteni de la ambasada Britanică. Eu cred că doi - zero pentru Anglia, vom vedea. "



Atmosfera i-a impresionat pe diplomaţi.



"Atmosfera este una minunată, sărbătoarea fotbalului a reuşit. "



STEVEN FISHER, ambasadorul Britanic în Moldova:"Fantastic. Este o atmosferă minunată."



"Este atâta aglomerare aici, încât nu ai unde arunca un ac. Toate locurile de la cele trei terase sunt ocupate. Dar interesul pentru meciurile din sferturile Euro 2020 e mare, asa ca scările Teatrului Național de Operă si Balet sunt pline de microbisti. Aici, în inima orășelului fotbalistic, printre miile de microbiști, ai senzația că te afli, pe bune, în tribunele unui stadion."



Cei mai mulţi dintre microbiștii prezenți au ținut însă pumnii pentru ucraineni.



"Eu astăzi ţin cu Ucraina. Eu am venit să susţin echipa mea. "



"-De ce susţineţi echipa Ucrainei? -Sunt vecinii noştri, trebuie să îi susţinem. "



Meciul dintre Ucraina şi Anglia, câştigat de englezi cu scorul de 4 la 0, a început la ora 22.00 şi a fost a doua partidă a serii. În primul meci s-au întâlnit reprezentativele Cehiei şi Danemarcei.



Printre microbiştii care au venit să-şi susţină fotbaliştii favoriţi, au fost şi un grup de turişti din Danemarca.



"Noi suntem în vacanţă. Am venit astăzi aici să privim meciul. Noi suntem din Danemarca."



"Da, nouă ne place foarte mult fotbalul şi am venit aici să urmărim cum joacă Danemarca."



Postul de televiziune PRIME este unul dintre organizatorii evenimentului, iar Canal 3, Canal 5, Ruskoe Radio şi Publika FM sunt parteneri. Marţi, 6 iulie de la ora 22.00, în orăşelul fotbalistic va fi difuzat primul meci din semifinalele turneului final EURO 2020 dintre Italia şi Spania, iar miercuri, 7 iulie, la aceeaşi oră, Anglia va întâlni reprezentativa Danemarcii. Finala Campionatului European de fotbal este programată pentru duminică, 11 iulie, iar fluierul de start va fi dat la ora 22.00. Ultimele trei partide din cadrul tuneului final EURO 2020 vor fi difuzate de PRIME, cu comentariu în limba română, iar la CANAL 3, meciurile vor fi însoţite de comentariu în limba rusă.