Atmosferă incendiară şi un spectaculos foc de artificii în parcul Universităţii Tehnice. Sute de tineri s-au distrat la un concert de zile mari

Foto: publika.md

Sute de tineri au participat ieri la concertul desfăşurat sub patronajul Preşedinţiei. Evenimentul a avut loc în parcul Universităţii Tehnice din sectorul Râşcani al Capitalei. Pe scenă au urcat mai mulţi interpreţi precum şi trupe renumite din Rusia, Ucraina, România, dar şi de la noi. Intrarea a fost liberă pentru toţi doritorii.



Primul pe scenă a urcat interpretul român, Smiley.



Atmosfera de sărbătoare a fost încinsă şi de trupa Doredos, care ne-a reprezentat în acest an la Eurovision.



Spectatorii au rămas încântaţi de prestaţia artiştilor, dar şi de atmosfera de sărbătoare:



"Am venit astăzi special pentru Smiley. Am fost toată ziua prin oraş abia mi-am rupt din timp pentru ca să vin să îl văd".



"Am venit pentru a petrece timpul frumos. Sperăm să primim o mulţime de emoţii pozitive".



Seara, pe scenă au urcat interpreții Monatik și Basta din Rusia:



"Destul de interesant. E bine că se organizează astfel de evenimente. E de dorit să fie mai des".



"Am venit împreună cu prietenii să-l ascultăm pe Basta, deoarece e cel mai super interpret".



Seara a culminat cu un spectaculos foc de artificii.



Totodată, în cadrul evenimentului au fost premiați 100 de absolvenți din toată țara care au înregistrat cele mai bune rezultate la învățătură. Concertul a avut loc cadrul Festivalului pentru tineret "Generația Viitorului".