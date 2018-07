Atmosferă incendiară pe malul lacului Ghidighici. Festivalul de muzică electronică Fosfor a adunat aseară sute de tineri

Atmosferă incendiară pe malul lacului Ghidighici. Singurul festival de muzică electronică din Moldova „Fosfor”, a adunat aseară sute de tineri care s-au distrat până dimineață.

Ploaia nu le-a stricat cheful, iar timp de 12 ore, iubitorii acestui gen muzical au dansat cât au putut pe ritmurile energizante.



„Cum este starea de spirit FOSFOR?!”



Cei care au venit prima dată la festival, au rămas impresionați.



„ Sunt prima dată la un asemenea festival. O mare de emoții pozitive. Îmi place foarte mult, e o energie până la cer.”



„Am venit la festival prima dată, am venit cu prietenii mei, mă simt foarte bine, este o atmosferă super și noi aici adică ”enjoying”.”



„Totul este perfect, super, adrenalină la maxim, sunt cu prietenii și sper să fie vesel până dimineață.”



Organizatorii au avut grijă ca totul să fie la cel mai înalt nivel.



„Un eveniment tradiție pe care vrem să-l continuăm an de an. Ne mândrim cu acest proiect și le mulțumim tuturor oamenilor care au venit astăzi aici în pofida tuturor”, a spus organizatoarea Liliana Matasari.



Festivalul „Fosfor” a ajuns la cea de-a patra ediție, iar pe scenă au mixat 12 DJ-ei din ţară, dar și de peste hotare. Prețul biletului de intrare a fost de 200 de lei.