Atmosferă incendiară la stadionul Zimbru! Vezi ce au făcut suporterii înainte de începutul partidei istorice

Atmosferă incendiară la stadionul Zimbru din Capitală, unde în această seară s-a jucat cel mai important meci al anului. Cu mai multe de două ore înainte de începutul partidei istorice dintre Sheriff Tiraspol şi Manchester United, mii de suporteri din toată ţara, dar şi peste 600 veniţi din Marea Britanie au început să se adune pe stadion. Norocoşii care au reuşit să cumpere un bilet au cântat şi au oferit urale de aplauze pentru fotbalişti.



Mii de microbişti au venit în această seară la stadionul Zimbru pentru a asista la meciul istoric. Aceştia au început să se adune cu mult timp înainte de începutul partidei. Unii dintre fanii moldoveni spun că sunt martorii unui eveniment pe care nu îl vor uita niciodată.



"Ieri a fost ziua mea de naştere şi aşa cadou să-mi facă cei de la Manchester United… E ceva de neuitat".



"Noi suntem din Tiraspol, dar susţinem Manchester United de când eram copii. Nu credem că va fi o mare diferenţă la scor, Sheriff Tiraspol sunt tari. Credem că Manchester United va câştiga cu 2 la 0".



"Cred că va fi un meci frumos, dar sper că şi cei de la Sheriff Tiraspol vor face un meci bun, totuşi merită şi sunt ai noştri".



"Cel mai probabil, Manchester United va învinge, dar noi susţinem Sheriff Tiraspol, îi susţinem pe ai noştri".



Bulevardul Dacia în apropierea stadionului Zimbru a fost plini de fani. În jur de 600 au fost de peste hotare. Fanii englezi spun că le place Chişinăul şi au reuşit în câteva ore să cunoască cât de ospitalieri sunt moldovenii.



"Foarte frumos, vom mai veni aici, bere bună. Vom câştiga. United, United...".



"Am sosit aseară târziu şi azi am avut o zi foarte frumoasă aici, ne place mult oraşul. Oamenii sunt drăguţi şi prietenoşi. Va fi un meci cred că greu, trebuie ca Manchester să câştige, va fi un meci bun".



"Cred că vom câştiga. Am auzit că Sheriff a bătut Real Madrid, înseamnă că e o echipă bună, dar Manchester o să dea tot ce e mai bun pe teren".



Zeci de poliţişti au asigurat ordinea publică în zonă.



"Poliţia desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii publice atât pe teritoriul stadionului, cât şi în afară. Poliţia desfăşoară acţiuni împreună cu angajaţii din Inspectoratul General de Carabinieri şi cu forţele din cadrul agenţiilor de pază. Până acum nu au fost înregistrate incidente, situaţia este sub control, permanent o monitorizăm. Mizăm pe faptul că meciul se va desfăşura în linişte şi ordinea publică nu va fi încălcată".



Preţul unui bilet la meciul dintre Şeriff Tiraspol şi Manchester United a costat între 400 şi 1600 de lei.