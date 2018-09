Atmosferă incendiară la Must Fest 2018. Zdob şi Zdub, Antonia şi Ciaif au făcut show în PMAN

Festivalul Must Fest s-a încheiat aseară în Piața Marii Adunări Naționale cu un concert incendiar la care au evoluat artiști autohtoni şi trupe de peste hotare. Primii care au încins atmosfera au fost Zdubii și frumoasa interpretă din România Antonia.



Oamenii prezenți la sărbătoare au avut parte de multe surprize și s-au distrat cât au putut:



"Zdob şi Zdub au fost fain, "Ciaif" nu ne lăsăm bătuți și "Erasmus".



"Super n-am ce spune, prima dată ajung la așa festival și foarte interesant".



"Foare fain, e bine organizat și îmi place".



Surpriza serii a fost legendara trupă din Rusia "Ciaif".



Artiștii au apreciat căldura cu care au fost primiţi de publicul de la noi și nu au ezitat să guste din tradiționalul must.



"Se simte atmosfera de acasă, de parcă ne-am întâlni cu toți prietenii. Au venit acei oameni cărora le place ceea ce facem. Am gustat și din must. Sincer să fiu, data trecută nu am înțeles că festivalul este în cinstea acestei băuturi. Am gustat, mi-a plăcut mult", a declarat Vladimir Şahrin, solistul trupei ruse Ciaif.



"Am cea mai mare bucurie când vin aici, sincer vin de foarte mulți ani aici și de fiecare dată simt susținerea și bucuria lor. Am avut o energie foarte fumoasă și lumea s-a distrat", a precizat Antonia, interpetă din România.

Festivalul "Must Fest" a ajuns la a treia ediţie.