Atmosferă incendiară la cel mai mare festival al verii ”Summer Fest”. Peste 15 mii de oameni au cântat la unison

Vizitatorii s-au declarat încântați de concert."Atmosfera este foarte, foarte bună! Dispoziţia la fel de bună, energie pozitivă, iar aceste momente mi-au lipsit şi mi se pare tare ciudat să văd atâta lume în aşa loc şi aşa dispoziţie bună.""Aici atmosfera este destul de ok, îmi place. Eu am venit cu mama, cu surioara, am venit pentru ca să încurajez cântăreţii care au venit astăzi. Mai mult am venit pentru Jony!"Şi Smiley a fost extrem de aşteptat de cei prezenţi. Artistul a reuşit să implice publicul în spectacolul său, făcându-i pe toţi să danseze."Noi am venit pentru Carla's Dreams, Smiley şi mai mulţi artişti. Noi am venit mai mult pentru a ne petrece ultimele zile de vară."Solistul trupei de la Carla's Dreams a mulţumit publicului pentru atmosfera caldă de la Chişinău şi a spus că doar aici se simte cu adevărat acasă.Festivalul va continua şi luni. Pe scenă sunt aşteptaţi cei de la Doredos, Habib, Mohito şi mulţi alţii.