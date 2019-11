Atmosferă incendiară în localurile din Capitală, unde microbiştii au susţinut selecţionata Moldovei (VIDEO)

Duelul dintre Naționala Moldovei și Islanda a fost urmărit aseară cu sufletul la gură de microbiști. Aceștia au creat o atmosferă incendiară în localurile din Capitală, unde și-au susținut echipa favorită.



"Hai Moldova! Hai Moldova! Hai Moldova!"



În timp ce unii au ținut pumnii până în ultimul minut cu echipa noastră, altii au rămas dezamăgiți de prestaţia tricolorilor.



"Ai noștri ca de obicei joacă bine. Permanent cu ai noștri ținem."



"Au fost bravo, au fost bravo. Cu ai noștri desigur."



"Noi retrăim pentru ai noștri, dar ei nu fac față."



"- Rău de tot.

- Ai noștri sau?

- Ai noștri. Rău de tot, au avut două trei șanse, dar totuși."



Spiritele s-au încins și mai mult în tribune, acolo de unde fanii înflăcărați şi-au susținut jucătorii la maximum.



După meci, unii au plecat dezamăgiți acasă, însă nu și-au pierdut speranță că Moldova va ieși vreodată învingătoare.



"Da, ne pare rău, întradevăr am ținut cu sufletul și cu, cu gândul am fost alături de echipă, acum sperăm pe viitor să facem o campanie și mai frumoasă și Hai Moldova!."”



"Din păcate n-a putut să egaleze, dar asta-i viața, mergem mai departe, creștem spre un viitor frumos. Hai Moldova!"



"Simt o schimbare foarte mare datorită acestui nou antrenor, am văzut și meciul cu Franța, acesta cu Islanda a fost asemănător cu cel al Franței. Se prezintă foarte bine și eu cred că deja la următoarele preliminarii o să așteptăm rezultate mult mai bune."



Printre spectatori putea fi văzuţi şi mulţi copii.



"Portarul a fost foarte bun deoarece a apărat multe goluri, prietenului meu chiar i-au dat lacrimile într-un moment, mi-a plăcut foarte mult meciul ăsta și sper data viitoare să fie, să jucăm tot așa."



"Meciul a fost impresionant, dar am crezut că Islanda nu o să câștige pe Moldova, dar așa a fost să fie, a fost impresionant și minunat."



Sărbătoarea a continuat în localurile din Capitală, cu multă bere, muzică și voie bună.



"Au jucat excelent, super ambele echipe."



”Super a fost meciul, am încercat să scoatem un rezultat mai bun, dar mă rog, asta e."