ATMOSFERĂ INCENDIARĂ în a treia zi de Untold. ATB şi Andrew Rayel, printre invitaţii festivalului

Vremea rea nu a ținut pe nimeni în casă, atunci când vine vorba de Festivalul Untold. Și în a treia zi, peste 90 de mii de oameni au venit în parcul central din Cluj, chiar dacă afară era răcoare şi ploua.



"Asta e, ne distrăm. Super fain, ne place foarte mult. - Nu ne e frig și avem energie la maxim", a spus o tânără.



Una din zonele inedite din cadrul festivalului a fost un tramvai care a fost transformat pentru aceste patru zile, într-o discotecă pe șine. Tinerii au ocupat toate locurile din tramvai și au dansat cât au putut de mult pe ritmurile muzicii.



ATB a fost unul din artiștii care au ținut publicul în priză, iar oamenii l-au aclamat la scenă deschisă.



Și DJ-ul moldovean Andrew Rayel a venit pentru prima dată la Untold.



"Am auzit de la Armin de multe ori de Untold. E evident, el este eroul acestui festival. Și întrucât conlucrăm foarte mult, am auzit foarte multe lucruri plăcute despre România în general și despre Untold și sunt și eu aici să trăesc toate aceste emoții. Sper că voi reveni în curând și dacă nu vin la Untold fac eu altceva: "Find your harmony" în Cluj sau ceva de genul acesta", a menţionat Andrew Rayel.

Festivalul Untold se va încheia în această seară, când pe scena principală va cânta artistul britanic Robbie Williams. Organizatorii speră să ajungă la o cifră de 360 de mii de spectatori la acest festival. Vineri, în a doua zi a festivalului Untold, Armin Van Buuren a mixat până dimineaţa, 8 ore la rând, depăşindu-şi propriul record cu o oră.