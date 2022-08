Atmosferă incendiară, distracţie şi mii de oameni care au cântat la unison piesele marilor artişti, la Summer Fest 2022

Atmosferă incendiară, distracţie la maximum şi mii de oameni care au cântat la unison piesele marilor artişti. Aşa au arătat cele două zile al celui mai mare festival al verii ”Summer Fest”, organizat la Grădina Botanică din Capitală. Pe scenă au urcat artiști precum Irina Rimes, Carla's Dreams, Jah Khalib, Zdob Și Zdub și Frații Advahov, dar și mulți alții. Băieții de la Sunstroke Project au fost cei care au urcat primii pe scenă și au dat start evenimentului.

În prima zi de festival, a cântat și mult așteptata interpretă Irina Rimes.

”Acasă mereu e o plăcere să cânt. Publicul e mult mai cald și mult mai primitor. Bine, și vin rar cei drept. Cred că cel mai special în această seară a fost să cânt acasă, la mine acasă”, a spus IRINA RIMES, interpretă.

Şi Jah Khalib a fost extrem de aşteptat de către toţi cei prezenţi. Artistul a reuşit să implice publicul în spectacolul său, făcându-i pe toţi să-i fredoneze melodiile. Surpriza serii a fost momentul când Jah Khalib a cântat cu Irina Rimes piesa lor comună ”Pentru Totdeauna”.

”Ca de obicei, Chișinăul este drag, cald și primitor. Este o locație bună, scenă bună, organizarea pusă la punct și tare bine că a fost Irina, am ascultat-o în realitate și a fost super”, a spus JAH KHALIB, artist.

Spectatorii spun că au aşteptat acest festival de foarte mult timp şi că este cel mai bun mod de a petrece ultimele zile de vară:

”Am mai fost și anul trecut. Foarte bine. Mulțumim organizatorilor. Le mulțumim pentru că au organizat asemenea sărbătoare.”



”Cu familia, copiii. Îi învățăm cultura noastră moldovenească. Sunt veniți din Canada și dorim ca să-i înveselim.”

Tarabele cu băuturi răcoritoare şi bucate alese au fost suprasolicitate.



”Avem frigărui, prepelițe, cârnăciori, mici, plăcinte la tigaie. Foarte gustoase. Cu brânză și verdeață. Tradițională, ca la bunica acasă”, a spus o femeie.

Atmosfera incendiară a continuat și în a doua zi a festivalului ”Summer Fest”. Cei mai așteptați artiști ai serii au fost Zdob și Zdub și Frații Advahov.

”Nu m-am așteptat la așa ceva. Am făcut adaptarea specială pentru fanii noștri, câteva momente din piese pentru a cânta împreună și, bineînțeles, ”Trenulețul”, a declarat ROMAN IAGUPOV, solistul trupei Zdob și Zdub.

Vasile și Vitalie Advahov spun că pentru prima dată au urcat pe scena unui asemenea festival cu peste 15 mii de spectatori.



”Nu ne-am așteptat la atâta lume și chiar am rămas plăcut surprinși de energia pe care o transmiteau. Cântau la orice piesă. Reacționau la orice și am încercat să cântăm și o horă. Să nu fie doar rock. Am cântat așa o horă moldovenească. O horă de la mama ei de acasă”, a declarat VASILE ADVAHOV, artist al poporului.

”Am avut un eveniment foarte frumos aici la Summer Fest”, a spus VITALIE ADVAHOV, artist al poporului.

Vizitatorii nu au ezitat să cânte la unison și cu interpretul Carla's Dreams.

La Summer Fest au fost peste 15 mii de oameni, care au venit să asculte cei 16 interpreţi care au urcat pe scenă.