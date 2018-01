ATMOSFERA INCENDIARĂ de la Nisporeni în IMAGINI. 3 Sud- Est, Carla's Dreams şi Antonia au făcut furori la târgul de iarnă

Un grandios concert s-a dat aseară în oraşul Nisporeni cu participarea a zeci de artişti din ţară, dar şi de peste Prut.



Legendara trupă 3 Sud- Est a interpretat piesele cu care a făcut furori ani la rând. Şi celebra formaţie Carla's Dreams a încântat la maxim spectatorii.

Frumoasa interpretă din România, Antonia şi-a cântat hiturile din ultimii ani la unison cu publicul.



Voia bună a fost asigurată şi de către mai mulţi artişti autohtoni.



Muzica bună i-a prins în hore pe mulţi dintre cei prezenţi la sărbătoare. Spectacolul a atras peste 10 mii de oameni veniţi din toate colţurile ţării:



"E super fain. Nu ne-am aşteptat la această premieră, adică suntem din raionul Ungheni şi am venit aici ca să ne bucurăm de acest spectacol minunat".



"Am aşteptat-o foarte mult pe Antonia, Carlas Dreams şi 3 Sud- Est. Am fost foarte încântată când am auzit că aceşti interpreţi vor veni să ne cânte şi să ne încânte în oraşul Nisporeni".



În cadrul evenimentului au fost organizate şi o serie de spectacole folclorice. Cei prezenţi au putut admira şi o paradă de măşti inedite.



Între timp, oamenii s-au distrat pe cinste la Târgul de Iarnă, au putut lua gratis o gustare şi s-au încălzit cu un pahar de vin fiert. Organizatorii au pregătit câteva tone de izvar.

"Sunt foarte gustoşi. Şi izvarul este foarte gustos. Este o atmosferă de sărbătoare".



"Sunt tare gustoşi, mulţumim".



Nici picii nu s-au plictisit. Ei s-au distrat pe patinoar şi la tobogane:



"- Foarte bine, chiar îmi place.

- Ai mai fost?

- Nu.

- Dar poţi patina?

- Da, câte olecuţică".



La eveniment au venit mai mulţi oficiali.



"Dragii mei cu acestă ocazie vreau să vă aduc felicitării cu începutul noului an. Noi în continuare vom încerca ca copiii din Republica Moldova să privească cu multă speranţă în viitor", a menţionat premierul Pavel Filip.



"Colegii, care sunt şi astăzi în scenă alături de mine, cum spunea şi domnul prim-ministru, fac tot posibilul ca Republica Moldova să se schimbe şi inclusiv în Nisporeni. Să devină un oraş mult mai bogat, mult mai frumos şi noi să ne facem viaţă acasă aici mai bună", a declarat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



"Criticile vin din toate părţile şi spun că mai sunt multe lucrurii de rezolvat. Eu aş vrea ca cei care critică să fie alaturi de noi să muncim şi să rezolvăm problemele aici la noi la Nisporeni", a precizat Vasile Bîtca, fost preşedinte a raionului Nisporeni.



"Sunt recunoscătoare şi eu domnului preşedinte, Vlad Plahotniuc, preşedintele fundaţiei Edelweiss pentru multiplele sale acte de susţinere a culturii, inclusiv a activităţilor dedicate conservării patrimoniului nostru cultural", a menţionat Monica Babuc, ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Sărbătoare a fost marcată şi cu un show cu focuri de artificii de excepţie.



Târgul de Iarnă de la Nisporeni, organizat de Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss", va fi deschis până la sfârşitul acestei luni.