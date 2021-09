ATMOSFERĂ FIERBINTE pe stadionul Sheriff. Fanii echipei locale au trăit la intensitate maximă fiecare minut al meciului de gală

Sărbătoarea fotbalului la Tiraspol. Fanii echipei locale au asistat la un meci de gală, în care Sheriff a învins multipla campioană a Ucrainei, Shakhtar Donetsk. Oamenii adunați pe stadion au scandat cât i-au ţinut coardele vocale şi au trăit la maxim fiecare minut al partidei. Evenimentul istoric pentru fotbalul moldovenesc a fost transmis în direct de Prime şi Canal 3.



"Sheriff! Sheriff! Tiraspol Sheriff! Tiraspol Sheriff! "



Din cauza pandemiei, meciul s-a jucat cu stadionul pe jumătate gol. Totuşi, a fost foarte multă gălăgie.



Meciul a început cu emoţii pentru echipa din Tiraspol care avea în faţă un adversar foarte puternic. Deşi în prima repriză jucătorii lui Sheriff mai mult s-au apărat, ei au marcat primii şi au ridicat în picioare tot stadionul.



A doua repriză a început, de asemenea, cu multe emoţii. Sheriff a jucat defensiv și a lovit pe contraatac, reușind să mai marcheze un gol şi să-şi asigure o victorie incontestabilă.



Fanii şi-au susţinut echipa favorită până în ultimul moment. Unii suporteri au scandat în tribune până au rămas fără voce.



"Emoţiile sunt de nedescris, nu ne-am aşteptat la aşa un meci, la aşa pasiune. Când am văzut primul gol, am rămas fără voce, când am văzut al doilea gol, aproape că am făcut stop cardiac."



"Suntem foarte bucuroşi că Sheriff a învins, noi i-am susţinut cum am putut. Înainte, Sheriff! "

"Toate pariurile din lume s-au dus pe apa sâmbetei. Toţi au pariat pentru victoria echipei Shakhtar Donetsk. Nimeni nu a pariat pentru victoria Sheriff. E senzaţie. Nimeni nu s-a aşteptat la acest rezultat, nici cei mai înrăiţi fani."



La final, antrenorul echipei tiraspolene, ucraineanul Iuri Vernidub, le-a mulțumit fanilor pentru susținere.



"Le sunt recunoscător mai ales suporterilor care ne ţin pumnii. Veniţi să vedeţi şi celelalte meciuri pe care le vom avea cu Real Madrid, cu Inter, noi vom fi bucuroşi şi vom încerca să nu vă dezamăgim, dar să vă arătăm un fotbal bun.", a spus antrenorul.



Aventura echipei moldovenești în Champions League va continua cu o deplasare în capitala Spaniei în data de 28 septembrie, unde o va întâlni pe cea mai titrată echipă din istoria competiției, Real Madrid. Sheriff Tiraspol este la prima participare în grupele Ligii Campionilor.