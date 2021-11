Atmosferă FEERICĂ la Tiraspol! Mii de suporteri au privit cu sufletul la gură meciul Sheriff-Inter (FOTO)

Campioana Moldovei la fotbal, Sheriff, îşi continuă aventura în cadrul celei mai tare competiții intercluburi de pe bătrînul continent. Mii de suporteri s-au adunat pe stadionul din Tiraspol pentru a vedea pe viu confruntarea cu multipla campioană a Italiei, Inter Milano. Chiar dacă au pierdut partida cu scorul de 1-3, tiraspolenii au avut o prestaţie demnă şi au ţinut piept unei echipe legendare, iar fanii au făcut spectacol în tribune.

Suporterii au început să-şi ocupe locurile în tribunele stadionului Sheriff cu aproximativ două ore înaintea fluierului de start al partidei:



"Azi vom susține echipa noastră, Sheriff. Noi credem că scorul va fi 3:0 în favoarea noastră și le dorim succes. Suntem bine dispuși, am venit de la Ungheni de la o distanță de 150-160 de kilometri".



"Am îmbrăcat tricoul echipei Sheriff. Mereu am susţinut şi voi susţine această echipă. Sheriff este foarte bravo. Ura, ura, ura".



Organizatorii au luat măsuri sporite de securitate înaintea meciului. Mai mulţi polițiști au verificat minuţios toate automobilele din apropierea stadionului. Din cauza restricțiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus, stadionul s-a umplut doar la jumătate din capacitate.

În prima repriză, gazdele mai mult s-au apărat, iar fiecare contraatac al campioanei Moldovei a fost însoțit de ovaţii din tribune.

Prima repriză s-a încheiat cu scor alb, iar primul gol a fost marcat abia în repriza secundă.

Spiritele au început să se încingă, iar ocaziile de gol au curs gârlă la ambele porți. În minutul 66, Inter a mai marcat o dată.

Deși puțini la număr, fanii lui Inter Milano au făcut spectacol în tribune.

Scorul a căpătat proporţii în minutul 82. Golul de onoare marcat în minutele de prelungiri de Sheriff a ridicat stadionul în picioare.

Meciul dintre Sheriff Tiraspol şi Inter Milano a fost urmărit din tribune de fostul preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon, dar şi de către așa zisul lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. În data de 24 noiembrie, tiraspolenii vor juca acasă cu Real Madrid, iar în 7 decembrie vor pleca în Ucraina pentru meciul cu Shakhtar Donetsk.