Atmosferă feerică la Orhei. Mii de luminiţe au fost aprinse pe străzile din oraş

Seara a început cu un spectacol pentru copii, la care au participat mai multe personaje din poveşti. Vedeta serii a fost Pomul de Crăciun înalt de 22 de metri.''Totul este super. E frumos. luminile, oamenii, căldura.''''Foarte frumos. Nu am mai văzut aşa brad.''''Foarte frumos este amenajat. Dispoziţia este de sărbătoare, toţi sunt veseli.''''Dragi orheeni am ajuns în luna decembrie. Astăzi inaugurăm Pomul de Crăciun. Vom da astăzi start acestui iluminat frumos.'', a spus primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu.Orheieni au fost felicitaţi şi de primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Şor.''Eu vreau să cred că anul care vine ne va aduce bucurii, fericire şi bunăstare. Îmi pare foare bine că în oraşul nostru natal inaugurăm Pomul de Crăciun împreună. La mulţi ani!'', a spus preşedintele Partidului ''ŞOR'', Ilan Șor.''Astăzi copii l-au văzut pe Moş Crăciun şi i-a dăruit un cadou. ''''Am primit un cadou de la Moş Crăciun.''Un moment emoţionant a fost omagiul adus lucrătorilor medicali din Orhei care luptă în prima linie, dar şi doctorilor răpuşi de noul virus.''2020 a fost an greu şi acum suntem în perioada de pandemie şi chiar vă rugăm din suflet să aveţi grijă de sănătatea dumneavoastră.'', a spus deputatul neafiliat Platforma ''Pentru Moldova'', Sergiu Sîrbu.''Să facem tot posibilul ca şi pe timpul pandemiei să găsim dispoziţia şi posibilităţile pentru lucruri frumoase, pentru zâmbetul pe buze, pentru realizarea proiectelor de infrastructura si sociale'', a spus deputat Partidul ''ŞOR'', Platforma ''Pentru Moldova'', Marina Tauber.Atmosfera de sărbătoare a continuat cu un concert susţinut de Ionel Istrati şi Nicoleta Nucă.