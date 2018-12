ATMOSFERĂ DE SĂRBĂTOARE! Ce bucate gătesc moldovenii pentru masa de Revelion

Mirosul de bucate a împânzit gospodăriile. Familiile din întreaga ţară fac ultimele pregătiri pentru a intra în noul an cu o masă bogată. Ludmila Bounegru din satul Boşcana, raionul Criuleni, a început pregătirile din zori. Primele care au fost pus la fiert sunt răciturile.



"Pregătim o răcitură din cocoş de casă. La Anul Nou, mereu preparăm. Răcitura de cucoş o facem de Anul Nou, răcitura de porc o face la Crăciun. Ca să se primească răcitura limpede trebuie să îi strângi spuma la timp şi să pui la foc foarte încet", a spus Ludmila Bounegru, gospodină.



Tot astăzi se pregătesc şi plăcintele.



"Am frământat făină cu apă şi cu drojdie. Am stricat nişte ouă, oleacă de sare şi oleacă de zahăr şi facem plăcintă. Plăcintă cu nucă facem, mai multe foi, se poate şi cu brânză de oaie", a declarat Ludmila Bounegru, gospodină.



Ludmila Bounegru împarte bucătăria cu vecina sa, alături de care tradiţional întâmpină de fiecare dată noul an. Galina Iacob este cea care se ocupă de sarmale.



"În timpul de iarnă punem varză la murat şi facem din varză murată. Când ajungem în primăvară, facem cu frunză de vie. Orezul îl spălăm cu apă rece, pe urmă cu puţincă apă caldă, îi scoatem toată făina de pe el, apoi prăjim ceapa, morcovul, am încins carnea. La foc le lăsăm trei ore", a spus Galina Iacob, gospodină.



Nelipsit de pe masa de Revelion este şi desertul tradiţional al casei.



"Avem aici formă de ursuleţi cu conusuri, iată se coc. În partea asta avem astfel de biscuiţi, iată aşa, încă nu s-au prins. la toate sărbătorile majoritatea noi ne străduim să facem numai biscuiţi de casă. Când vin musafirii îs bucuroşi că iată este de casă", a spus Ludmila Bounegru, gospodină.



În timp ce femeile roiesc prin bucătărie, bărbaţii se ocupă de curăţenie.



"Ca întotdeauna se începe cu ograda, de dat mâncare la păsări, la purcei, la căţeluş. pe urmă soţia s-a apucat de bucate, dar eu am tăiat cucoşul, am aprins focul, am făcut cald şi acum merg ca pe recepţi, ce doresc ele acelea ajut şi îndeplinesc", a declarat Victor Bounegru, gospodar.



Ajutorul casei este nepoţelul, cel care gustă primul din bucatele pregătite de bunei.



"- Am făcut plăcinte. Am făcut curat. - Ce vrei să mănânci? - Plăcinte. - Plăcinte cu ce? - Cu brânză? - Sunt preferatele tale? - Da", a zis Victor Bounegru, nepot.



La masa de sărbătoare a familiei Bounegru se vor aduna rudele şi prietenii cei mai apropiaţi.



" La mulţi ani. Să fiţi toţi sănătoşi şi dă Doamne Anul Nou să ne ajungă cu bucurie şi cu mai multă forţă să facem, să lucrăm să avem de lucru toţi"