Atmosferă de PRIMĂVARĂ. Străzile Capitalei, invadate de MĂRŢIŞOARE. Cât costă (FOTOREPORT)

Cu o săptămână înainte de sosirea primăverii, mărţişoarele au apărut în vânzare. Chiar pe bulevardul Ştefan cel Mare, zeci de comercianţi au venit cu mărţişoare de toate formele şi pentru toate buzunarele. Pentru a ademeni și mai mulți cumpărători, unele modele au fost confecționate manual.



Prețul unui mărțișor variază între trei și 60 de lei. Printre ele găsim și mai sofisticate, care ajung până la 400 de lei.



Alți comercianți se laudă cu mărțișoare și mai originale. Ele pot servi ca element de decor în casă ori la birou:



"Lalelele sunt confecționate din lingurițe de plastic și șervețele de masă".



"Am și brățări confecționate la fel în stil tradițional, alb, roșu. Am pus accent pe mărțișoarele brodate manual, nu am făcut un tiraj mare pentru că sunt greu de făcut".



"Avem așa în formă de băbuță și moșneag, avem așa un fel de clopoței mai mici, mulți preferă pentru grădiniță să i-a".



"Așa mari de la 200 și am până la 35. În felul acesta, mărțișorul e 80 de lei cu tradițional".



Cumpărătorii au rămas impresionați de diversitatea ofertei de mărțișoare:



"Pe noi ne interesează diferite modele, pur și simplu le admirăm până ce. Pentru nepoței, pentru soț, pentru copii, pentru rude, pentru prieteni să le vestim venirea primăverii".



"Am ales pentru fetița mea la grădiniță, să i-a un loc de frunte la expoziția din grădiniță și mă bucur că anul aceasta prima dată văd astfel de mărțișoare tradiționale și este foarte frumos, este ceva inedit".



"Foarte frumoase, este un asortiment care te pierzi și nu știi ce să alegi.

- Prețurile cum vi se par?

- Normale, nu-i exagerat, așa ai de unde alege și mai ieftin și mai scump".



Potrivit tradiției, mărţişorul se poartă până la finele lunii martie. După aceea, se leagă de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să aducă noroc în viaţă.