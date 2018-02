Atmosfera de primăvară! Pe străzile Capitalei au apărut primii comercianţi de mărţişoare (FOTOREPORT)

Pentru că primăvara este aproape, comercianţii au scos deja mărţişoarele pe tejghele. Moldovenii au de unde alege daruri pentru cei dragi, mai ales că meşterii ţin cont de tendinţe şi încearcă să-şi surprindă clienţii cu modele originale.



"Fiica mea le face şi noi le vindem. Din lut polimeric, mu muncă multă şi cu răbdare. Cu 40 broşele, cerceii cu 80"



"Avem mărţişoare simple, tradiţionale şi avem în loc de mărţişor brăţări tot sub formă de mărţişori. Pentru cei mici, pentru fetiţe avem elasticuri de prins în par ca mărţişor"



Preţurile sunt care mai de care, în funcţie de model, mărime și dificultatea creaţiei.



"Avem de la doi lei până la 40. Adică cartinele cele mei scumpe, broşele sunt cele mai scumpe. Croşetăm. Tot anul le facem, iar acum am ieşit la vânzare"



"Iată floarea asta frumoasă, mărţişorul acesta este la o sută de lei, lucrul durează la două zile. Restul sunt câte 50, de un leu, cinci, diferite preţuri"



Moldovenii caută atent cadoul potrivit pentru fiecare om drag.



"Am o fiică frumoasă, am o fiică interesantă, şi pentru ea trebuie. Nu mai vorbesc de soţie, că am o super soţie şi pentru ele trebuie s le iau ceva frumos "



"Mi-a plăcut mult compoziţia aceasta, cu prilejul sosirii primăverii cred că îl vom cadona la grădiniţă. Este un simbol al primăverii şi este foarte fain"



"O să-l dăruiesc mamei şi caut un mărţişor aşa simplu şi bogat. Mărţişorul are o semnificaţie de venirea primăverii şi cred că florile cât mai frumoase şi deschise înseamnă sufletul bun în persoană"



La sfârşitul anului trecut, mărţilorul a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Potrivit tradiţiei, acesta trebuie purtat la piept întreaga lună martie.