Atmosfera de poveste la Târgul de Crăciun din cel mai mare parc de distracții "Orheiland"

Peste 25 de mii de oameni s-au adunat în seara de Crăciun pe stil nou, la cel mai mare parc de distracţii din ţară, "Orheiland". Aici a fost inaugurat cu mare fast Târgul de Crăciun, decorat cu kilometri de instalații luminoase. Vizitatori din toată ţara au mers la Orhei pentru a sărbătoari într-o atmosferă desprinsă ca din povesti, alături de renumitul interpret venit din Rusia - Habib.

Copiii s-au distrat din plin la zonele de distracţii de pe teritoriul "Orheiland". Toate caruselele, toboganele, Rollercoaster-ul, Star Tower-ul şi patinoarul la care accesul este gratuit, au fost luate cu asalt de vizitatori. Iar Moş Crăciun îi aştepta pe toţi copilaşii în căsuţa sa, pentru a le înmâna daruri.

"-Cum vă numiţi? - Eu sunt Maxim, iar el Marc. - Ştiţi poiezii sau colinzi? - Da!"

" Noi am venit de la Tiraspol. În primul rând am venit pentru căşuţa lui Moş Crăciun. Mergem să vedem şi toboganele dacă au rămas cum au fost sau sunt diferite. Noi şi vara am fost, ne place foarte mult "Orheiland" noi venim cred că deja a 5-a oară şi cred că vom mai reveni."

"Cu familia suntem împreună, ne plimbăm. Aşteptăm să cânte artistul şi vom pleca acasă."

"Ne-am plimbat, e frumos, e bine, mulţumim. Da, venim, venim, e frumos şi ne pare bine. Ne-a plăcut aici şi mi-a plăcut foarte mult bradul."

"Am hotărât să ieşim un pic după muncă că tot lucrăm şi lucrăm. Venim de fiecare dată. Totul ne-a plăcut, bradul este foarte frumos, lumea este cu dispoziţie, foarte frumos."

Copiii au fost încântaţi de numeroasele zone de distracţii, dar cel mai mult au aşteptat să iasă pe scenă îndrăgitul şi renumitul artist rus Habib.

" Mie îmi place cel mai mut bradul pentru că este mare, luminos şi frumos."

"Cel mai mult îmi place patinoarul. Foarte bine, ca în poveste."

"Mie tot, cel mai mult îmi place patinoarul. Este foarte interesant şi foarte captivant."

Vizitatorii Orhei Land au fost felicitați de primarul municipiului Pavel Verejanu, dar și de primarul de onoare de Orhei, Ilan Șor.

"Orhei este orașul visurilor, pe care încă îl construim, mai avem multe de făcut, dar deja suntem cei mai buni. Orhei este cel mai bun oraș din țară, este orașul model, unde majoritatea vine ca să-și petreacă timpul liber și să se distreze. Orheiland este o parte a acestui oraș de vis. Sarcina noastră comună este ca, împreună, să facem ca și țara noastră să fie una de vis, așa cum ați văzut-o la Orheiland. Împreună cu echipa mea, voi face tot posibilul ca Republica Moldova să arate anume așa. Trăiască Moldova! Fie ca toate visurile fiecăruia dintre dumneavoastră să se îndeplinească”, a declarat președintele Partidului "ȘOR"

"Vreau în ajunul sărbătorilor de iarnă, cu Crăciunul pe stil nou să vă urez multă sănătate, voie bună, îndepliniri, succese, realizări cât mai multe şi Bunul Dumnezeu să ne fie călăuză în toate. La mulţi ani Moldova! La mulţi ani Orhei!", a spus primarul Pavel Verejanu.

Iar spre finalul serii, atmosfera de sărbătoare a fost încinsă de mult aşteptatul interpret Habib.

Cei peste 25 de mii de oamenii au dansat şi fredonat împreună cu artistul piesele devenite hituri. Cel mare parc de distracții îmbrăcat în straie de sărbătoare şi kilometri de instalaţii luminoase "Orheiland", în sezonul de iarnă va activa între orele 10:00 şi 20:00, cu acces gratuit la toate zonele de distracție.