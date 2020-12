Atmosferă de poveste în mai multe blocuri din Capitală. Ce tradiție au an de an administratorii și locatarii acestora

Mai multe blocuri din Capitală au îmbrăcat deja straie de sărbătoare. Administratorii şi locatarii au pus mână de la mână pentru a crea o atmosferă de poveste. Cei mai fericiţi de brad şi luminiţe sunt copiii, care abia aşteaptă cadourile de sub pomul de Crăciun.Şi locuitorii acestui bloc de pe strada Ion Luca Caragiale sunt în aşteptarea lui Moş Crăciun, la parter fiind instalat un brad de toată frumuseţea."Avem o tradiţie anuală, în fiecare an ne străduim să cumpărăm puţin câte puţin. Facem tot ca să aducem sărbătoarea în fiecare familie.", a declarat Tatiana Eminova, administrator de bloc.Totuşi, din cauza pandemiei, s-a renunţat la concerte, dar copiii vor primi numaidecât cadouri."Când venim de la serviciu lăsăm toate grijile şi toate probleme după uşă. Intrăm în atmosfera asta liniştită, ne încărcăm cu energie de la brad şi ne ridicăm cu zâmbetul sus la familiile noastre"."Acum pe fonul la pandemie foarte plăcut. Foarte frumos, foarte interesant.""Avem o impresie că trăim într-o...ca în...Europa"Şi alt administrator din sectorul Buiucani al Capitalei s-a gândit să-şi bucure locatarii."Iniţial, când s-a dat casa în exploatare, noi în curtea blocului am avut un brăduţ sădit. Şi în decurs la zece ani, el a crescut la... Chiar l-am măsurat anul ăsta, 9 metri 60. Bradul se împodobeşte în primul rând pentru copii, că în primul rând e sărbătoarea copiilor, ei aşteaptă pe Moş Crăciun.", a declarat Adrian Pirojoc, administrator de bloc.