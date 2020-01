ATMOSFERĂ DE BASM LA TARACLIA. Târgul de Crăciun a devenit principala atracție din sudul țării

Atmosfera sărbătorilor de iarnă continuă la Taraclia, unde Târgul de Crăciun, organizat în premieră, a devenit principala atracție a localnicilor din sudul țării şi nu numai. Autorităţile locale spun că târgul, organizat la inițiativa fostului primar al oraşului Orhei, Ilan Șor, după modelul celui de la "Orheiland", atrage zilnic mii de oameni. Vizitatorii au parte de distracții pentru orice vârstă, iar comercianții încearcă să-i ademenească pe toți cu bucate alese și vin fiert. Aseară, localnicii şi oaspeţii oraşului au avut parte de o altă surpriză - un tun de zăpadă, care i-a bucurat în special pe copii.



Planul autorităților însă au fost date peste cap din cauza vremii calde. Totuși, vizitatorii au rămas impresionați de spectacolul fulgilor de nea.



”Zăpada este super! Nu e ca cea naturală, dar oricum e bine. La noi nu a mai fost așa ceva!”



”Ideea cu zăpada este super. Îmi place foarte mult și tuturor le place. Mulțumesc mult.”



O familie cu șase copii din Taraclia a avut parte de o surpriză frumoasă.



”Moș Crăciun v-a auzit și a pregătit cadouri. Astăzi vrem să vă oferim ceea de ce aveți nevoie și anume, o mașină de spălat și un aragaz, dar şi daruri copiilor.”



”Nu m-am așteptat, nu am știut că vom avea parte de surprize.”



Oamenii spun că este pentru prima dată când în sudul țării sărbătorile de iarnă sunt organizate cum se cuvine.



”Foarte frumos. Minunat. Nici nu am ce spune. O minunăție. Frumos în raionul Taraclia.”



”Foarte bine, foarte tare mi-a plăcut. Am mai fost aici de câteva ori și asta este o minune mare pentru Taraclia și pentru noi personal.”



”Am venit din Corten. Am vrut, împreună cu nepoții, să vedem frumusețea de la târgul din Taraclia.”



"Oamenilor le place aici. Atât copiii, cât și adulții pot petrece frumos timpul. De regulă, ziua vin cei mici, iar seara maturii și, evident, totul este gratis”, a declarat Veaceslav Lupov, primarul orașului Taraclia.



Petrecerea s-a încheiat cu un concert și un show cu focuri.



Târgul de Crăciun din Taraclia va fi deschis până în data de 2 februarie.