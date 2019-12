Atmosferă de basm la Taraclia. În centrul oraşului a fost inaugurat primul târg de Crăciun

Atmosferă de basm în centrul oraşului Taraclia. Autorităţile locale au inaugurat aseară primul târg de Crăciun. Sute de oameni au venit să vadă cum sunt aprinse luminiţele de pe bradul de sărbătoare. De asemenea, locuitorii dar şi oaspeţii oraşului s-au delectat cu bucatele tradiţionale bulgăreşti.



''Din bucătăria bulgărească face parte ''cavârmaua'' şi din vinul fiert cu piper negru şi ruşu. Iar cavârmaua este preparată doar din carnea de oaie, deoarece ea este cea mai gustoasă. Astăzi am gătit carne de la 12 oi. Un astfel de târg la noi este organizat pentru prima oară''.



Localnicii spun că un astfel de târg este o premieră pentru orașul Taraclia.



''Este pentru prima oară când centrul oraşului este amenajat atât de frumos. În ajunul sărbătorilor de iarnă, atmosfera este încântătoare''.



''Totul este foarte bine organizat. Copiilor le place foarte mult, dar şi adulților. Le mulţumim organizatorilor''.



''Este foarte frumos, la noi la Taraclia niciodată aşa nu a fost. Eu locuiesc aici de cinci ani, dar o aşa frumuseţe este pentru prima oară. Copiii sunt fericiți''.



Primarul oraşului Taraclia, Veaceslav Lupov promite că Târgul de Crăciun va deveni unul tradiţional.



''La Taraclia mulţi ani nu a fost organizat un Târg de Crăciun, iar noi am dat startul acestei tradiţii. În fiecare an Târgul de Crăciun va întâmpina locuitorii şi oaspeţii oraşului'', a spus primarul oraşului Taraclia, Veaceslav Lupov.



Cei prezenţi la sărbătoare au avut parte de un concert susținut de legendara formație „Mahagon”.

