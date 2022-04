Atletul moldovean Ivan Siuris, gata de Campionatul European de Atletism. "Cel mai mare sprijin al meu este familia"

A uimit lumea sportului cu performanţele sale, iar acum se pregăteşte pentru o nouă provocare. Este vorba despre atletul moldovean Ivan Siuris, care a devenit anul trecut campion la două maratoane internaţionale, la Chişinău şi la Bucureşti. Atletul este profesor la o şcoală de sport şi are o familie frumoasă, iar în viitorul apropiat va încerca să cucerească medalia de aur a Campionatului European de Atletism.

"În clasa a VIII-a sau în a VII-a, nu-mi amintesc bine, am venit pentru prima dată aici, la Chișinău. Atunci, în acest parc s-a desfășurat Campionatul de cros al Republicii, chiar aici a fost startul. Și prima dată când am participat la Campionat, am ocupat locul 36. Au fost aproximativ 100 de participanți. Anul următor, când am ajuns, am obţinut deja locul patru", a povestit atletul.

Așa a început cariera sportivă a tânărului originar din Camenca. Potrivit atletului, bunicul a fost cel care i-a insuflat dragostea pentru sport. Ivan și fratele său au crescut fără tată, iar când făcea liceul, mama sa a plecat la muncă în străinătate. După ce a absolvit Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Ivan s-a angajat într-o unitate specială a brigăzii de poliție "Fulger", unde a lucrat şase ani.

"Cu timpul, când te afli în acest mediu, devii o persoană dură și insensibilă. Și mi-am dat seama că mă schimb ca om, adică acele calități care predominau în mine, dispar. Da, chiar devii un bărbat dur acolo, dar în același timp pierzi acele calități care te fac om, gata de Campionatul European de Atletism, a spus Ivan Siuris.

În 2021, după o pauză de doi ani, sportivul a decis să participe la Maratonul Internaţional Chișinău. Și a făcut-o cu demnitate: "Am început pregătirile pentru Maratonul de la Chișinău pe 13 iulie, au trecut exact trei luni și am alergat Maratonul de la Chișinău. L-am câștigat. Senzațiile au fost atât de neobișnuite, pentru că distanța a fost foarte mare pentru mine și pregătindu-mă am slăbit 13 kilograme. Am avut 86 și am ajuns la 73 în timp ce mă pregăteam pentru asta".

Inspirat de victorie, două săptămâni mai târziu, Ivan a participat la Maratonul Internaţional Bucureşti. A învins şi de această dată: "Peste o săptămână am mers la Cluj-Napoca, unde am participat la un semimaraton. Am venit la Chişinău şi, după două maratoane foarte grele, am mai alergat 10 kilometri la Campionatul nostru, al Moldovei, am alergat pe șosea. De această dată am ocupat locul doi, am pierdut în fața lui Maxim Railean".

Recent, Ivan a alergat maratonul din Sevilia, Spania, la care au participat peste 11 mii de oameni. În tot acest timp, el a fost susținut de prieteni și colegi, dar nu și de țara pe care a reprezentat-o.

"Statul nostru nu a investit în mine nici un leu, ca să îndeplinesc standardul la Campionatul European, nici un leu", a spus sportivul.

În prezent, sportivul se pregătește pentru Campionatul European de Atletism, care va avea loc în august la München. Dar în acelaşi timp, încearcă să petreacă cât mai mult timp împreună cu soţia şi fiul său: "Cel mai mare sprijin al meu este familia mea. În familia noastră nu există ceva de genul „La ce bun, doar proștii aleargă". La noi e invers : ”Vanea, înainte!"



"Recomand oamenilor: dacă nu ați alergat niciodată și doriți să alergați, ieșiți de câteva ori, găsiți-vă un prieten, o persoană cu gânduri similare și începeți să vă mișcați puțin și veți vedea cum viața voastră începe să se schimbe", a menționat Ivan Siuris.