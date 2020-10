Atletul kenyan Daniel Wanjiru, suspendat pentru neregularităţi despistate în paşaportul său biologic

Africanul de 28 de ani, care era suspendat provizoriu din data de 14 aprilie, a fost acuzat că a folosit substanțe interzise. Sancţiunea sa are efect retroactiv, începând cu data de 9 decembrie 2019.Sportivul poate contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în termen de 30 de zile, decizia de suspendare.Pe lângă succesul său de la Londra, Wanjiru are în palmares şi un loc 8 la Campionatele Mondiale, la fel în 2017, tot la maraton, precum şi un loc 5 la maratonul de la New York cu doi ani în urmă.