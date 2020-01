Atletico Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei

Foto: 90min.com

Atletico Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei. Elevii lui Diego Simeone au învins cu 3-2 pe FC Barcelona în cea de-a doua partidă semifinală a competiţiei ce decurge la Jeddah, în Arabia Saudită.



În ciuda câtorva ocazii bune de gol de fiecare parte cele două echipe nu au reişit să înscrie până la pauză. Atletico marcat însă chiar în primul minut al reprizei secunde prin Koke, care abia a intrat în teren în locul lui Hector Herrera.



Dar avantajul madrilenilor a durat doar 5 minute. Catalanii au egalat prin Lionel Messi, iar apoi au preluat conducerea în minutul 62 graţie golului înscris de fostul jucător al lui Atletico, Antoine Griezmann.



Când victoria Barcelonei părea indiscutabilă, pe final de meci, madrilenii au răsturnat toate calculele. Alvaro Morata a transformat un penalty în minutul 82, iar în minutul 86 Angel Correa a marcat și golul calificării lui Atletico în finală.



În meciul cu Supercupa Spaniei pe masă, programat pentru duminică, Atletico va întâlni concitadina Real Madrid. "Galacticii" s-au impus în semifinale cu 3-1 în faţa Valenciei.



Supercupa Spaniei are în acest an un nou format. La competiţie participă patru echipe: campioana, câştigătoarea Cupei Spaniei, vicecampioana şi finalista Cupei Spaniei. Conform regulamentului, se dispută trei meciuri - două semifinale şi finala. Până în 2018, deţinătoarea Supercupei a fost desemnată în dublă manşă între campioană şi câştigătoarea cupei. Ediţia trecută s-a jucat dintr-un singur meci, la Tanger, în Maroc.



Meciurile din acest an se dispută în oraşul Jeddah din Arabia Saudită pe Stadionul ”Regele Abdullah” cu capacitatea de 62 de mii de locuri.

