Atletico Madrid, cotată cu șanse bune la cucerirea trofeului Ligii Campionilor din acest an

Atletico Madrid este cotată cu șanse bune la cucerirea trofeului Ligii Campionilor din acest an, însă în sferturile de finală echipa lui Diego Simeone va avea în față un obstacol de luat în seamă - RB Leipzig.



Deși au o experiență sensibil mai mare în cupele europene inter-cluburi, fotbaliștii grupării madrilene nu își subestimează adversarul.



"RB Leipzig este o formație care prestează un joc intens. În atac, sunt foarte puternici, au jucători tineri, flămânzi de victorii. Și în defensivă sunt foarte tari. Ei au așteptări mari, precum, de altel, toate echipele care joacă în această competiție. Trebuie să fim pregătiți și să încercăm să câștigăm acest meci. Vom da totul pe teren. Pentru suporterii noștri, care nu pot fi aici, alături de noi", a declarat Yannick Ferreira Carrasco, fotbalist Atletico Madrid.



Spre deosebire de Atletico, care a mai jucat o finală de Cupa Campionilor Europeni şi 3 de Liga Campionilor, RB Leipzig este abia la a doua participare în cea mai tare competiţie continentală inter-cluburi, dar nu se mulțumește cu sferturile de finală.



"Noi am demonstrat că putem juca cu oricine și putem învinge orice adversar. Trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru, să ne facem munca bine. Doar așa putem să câștigăm. Este ca o finală, deoarece se dispută într-o singură manșă, așa că trebuie să fim concentrați pe durata celor 90 sau, poate, chiar 120 de minute", a spus Dani Olmo, mijlocaș RB Leipzig.



Mijlocașul lui RB Leipzig, Kevin Kampl, este bun prieten cu portarul lui Atletico Madrid, Jan Oblak. Cei doi se cunosc de 10 ani, fiind coechipieri la reprezentativele Sloveniei.



"Am vorbit cu el despre meciul nostru din sferturile de finală. Este amuzant. Abia aștept să joc joi împotriva lui. Sper că noi vom învinge. Poate voi reuși să marchez în poarta lui. Nu am făcut-o până acum. Este unul dintre cei mai buni portari din lume", a precizat Kevin Kampl, mijlocaș RB Leipzig.



Meciul dintre RB Leipzig și Atletico Madrid se va juca joi, 13 august, pe Estadio Jose Alvalade din capitala Portugaliei, Lisabona. Partida va fi transmisă în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00.