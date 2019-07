Atletico Madrid a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Griezmann

scrie agerpres.ro. Griezmann a anunţat, la jumătatea lunii mai, că se va despărţi de Atletico la finalul sezonului, fără să dezvăluie viitoarea sa destinaţie, însă toată lumea bănuia că acesta va fi FC Barcelona, grupare care l-a dorit şi în urmă cu un an. Francezul a fost atunci convins de oficialii clubului madrilen să rămână încă un sezon pe Metropolitano.Clauza de reziliere a contractului lui Griezmann cu Atletico Madrid a scăzut, la 1 iulie, de la 200 la 120 milioane euro, iar viitorul francezului depinde de modul în care se vor finaliza negocierile între clubul său şi FC Barcelona în legătură cu modul de plată a sumei respective.Cu ocazia primei runde de discuţii, responsabilii Barcelonei au cerut să achite în rate contravaloarea clauzei lui Griezmann, lucru care i-a înfuriat pe omologii lor de la Atletico, care au pus capăt negocierilor.Avocatul lui Griezmann a anunţat că francezul nu s-a prezentat sub comanda lui Simeone deoarece nu a beneficiat de cele 30 de zile consecutive de vacanţă la care are dreptul, conform regulamentului.Presa catalană susţine că Atletico Madrid este forţată, totuşi, să ajungă la un acord cu Barcelona în privinţa lui Griezmann, banii primiţi în schimbul francezului urmând să fie redirecţionaţi către Benfica Lisabona, pentru plata transferului portughezului Joao Felix (127,5 milioane euro), căruia madrilenii i-au şi atribuit, de altfel, tricoul cu numărul 7 purtat până acum de internaţionalul francez.