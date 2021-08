Atleta din Belarus Kristina Timanovskaia, obligată să părăsească JO. Ce a făcut aceasta

Atleta din Belarus Kristina Timanovskaia a fost obligată să părăsească Jocurile Olimpice după ce a criticat Federația de atletism din țara sa. Tânăra în vârstă de 24 de ani a fost dusă cu forța pe aeroportul de la Tokyo, dar a refuzat categoric să urce la bordul unui avion care urma să o ducă acasă. A fost nevoie de intervenția poliției nipone pentru a preveni expulzarea."Cer ajutorul Comitetului Olimpic Internaţional. Am fost pusă sub presiune. Ei încearcă să mă expulzeze fără permisiunea mea. Din această cauză cer Comitetului Internaţional să se implice."Kristina se află acum sub protecţia poliţiei nipone şi urmează să discute cu un reprezentat al Ministerului de Externe de la Tokyo. Jurnaliștii străini scriu că tânăra vrea să ceară azil politic Ambasadei Austriei din capitala Japoniei. Kristina Timanovskaia a criticat Federația de atletism din Belarus pentru ca a fost obligată să participe la o probă de ștafetă după ce alți doi sportivi nu au efectuat toate controalele antidoping. Ea spune că decizia a fost luată fără acceptul ei. Imediat după asta, Comitetul Olimpic din Belarus, care este condus de Viktor Lukașenko, fiul președintelui Alexandr Lukașenko, a anunțat că sportiva trebuie să-și suspende participarea la Olimpiadă la recomandarea medicilor, fiind menționate dereglări ale stării ei emoționale și psihologice. Kristina a calificat totul drept minciună.