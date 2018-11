Atlanta United, cea mai valoroasă echipă din Liga profesionistă nord-americană

, scrie agerpres.ro. Atlanta, care dispută doar al doilea său sezon în MLS, are cea mai mare afluenţă din campionatul nord-american, cu o medie de 50.000 de spectatori pe meci.Pe locurile următoare în ierarhia celor mai valoroase cluburi din MLS se află Los Angeles Galaxy, echipa starului suedez Zlatan Ibrahimovic, cu 320 milioane dolari, şi Seattle Sounders, cu 310 milioane dolari."Este o incredibilă poveste de succes, una dintre cele mai frumoase poveşti din sportul profesionist, iar acest club continuă să ne surprindă", a declarat Don Garber, preşedintele MLS.Echipa cu cea mai mică valoare dintre cele 23 care evoluează în MLS este Colorado Rapids (155 milioane dolari).Valoarea medie a unei francize din MLS este de 240 milioane dolari, în creştere cu 7,6% în ultimul an, precizează Forbes.Atlanta United va înfrunta formaţia New York Red Bulls în finala Conferinţei de Est a MLS, în timp ce finala Conferinţei de Vest va opune formaţiile Portland Timbers şi Sporting Kansas City.