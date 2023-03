Atenţie, vitezomani! Inspectoratul Naţional de Securitate Publică a repartizat pe traseele naţionale echipaje cu radare

Atenţie, vitezomani! Inspectoratul Naţional de Securitate Publică a repartizat pe traseele naţionale 27 de echipaje cu radare Trucam 2. Acţiunea a început în vinerea de 3 martie şi va dura o lună, până în data de trei aprilie.

Scopul anunţat de INSP este de a diminua numărul de accidente şi de a spori siguranţa în trafic. De la începutul acestui an, din cauza vitezei excesive au decedat 12 oameni.



O maşină capcană a INSP s-a poziţionat la intrarea din Stăuceni în Chişinău, pe traseul R6.



"900 Toyota Prius trei de 7, 114 viteza de deplasare".



"Doamnă Aurica, poftim luaţi cunoştinţă 122 de kilometri la oră, vina o recunoaşteţi?".



"Cu treburi, am o zi liberă şi am dorit să reuşesc tot, pe traseul ăsta nu e aşa straşnic, nu era 200. Eu înţeleg că am încălcat că trebuie să merg cu 90, mi-am recunoscut vina aşa că ...".



"- Şofer: Bine că puneţi capcană.- Poliţist: Nu trebuie să depăşiţi limita de viteză mult stimate domn. Certificat de înmatriculare deţineţi? Va fi aplicată o amendă conform art.236 alineat unu, 600 de lei în jumătate achitaţi 300 şi trei puncte de penalizare".



Unii dintre şoferii traşi pe dreapta spun că nu au depăşit cu mult limita de viteză.



"Mergeam normal, cred că nu am atras atenţia la viteză se mai întâmplă. Am depăşit cu 17 kilometri. 90 se poate, am mers cu 107. E drept că e încălcare dar nu cred că e aşa mare. Asta ce se face azi eu văd că mai mult seamănă a pakazuhă, problema mai mare e în oraş".



"Ar fi cazul la o viteză mare, depăşire cu 50 - 80 de kilometri în sus, sunt de acord, dar 10-20 de kilometri cred că fiecare întâmplător încalcă. Ok sunt de acord să fiu sancţionat, nu e problemă".



"Am ieşit la o depăşire şi trebuit ca să revin la loc să accelerez un pic, se întâmplă. - Des se întâmplă? - Acum nu ştiu, că nu verific de fiecare dată, sper că nu tare des".



Alţi şoferi s-au arătat deranjaţi de prezenţa camerelor de luat vederi.

"Băieţi, luaţi camerele. Nu ştiu de ce m-au oprit. Cred că verifică actele, întrebaţi poliţia. Daţi-vă la o parte, cereţi de la ei explicaţii, nu am ce să vă spun".



"Avem o limită de 90 km/oră, însă conducătorii nu respectă această viteză, în pofida faptului că una din cauzele principale ale accidentelor este viteza. Viteza cea mai mare fixată azi a fost de 142 km. Şoferul are dreptul să ia cunoştinţă de proba video fixată, dacă nu este de acord, are dreptul să conteste decizia".



Inspectorii de patrulare îndeamnă şoferii să respecte regulile de circulaţie rutieră şi precizează că verificările ample ale INSP pe arterele naţionale vor dura o lună.



"Astfel de activităţi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avem 27 de aparate de măsurare a vitezei TRUCAM, care sunt repartizate zilnic pe diferite trasee, mai ales pe acelea unde avem risc sporit de producere a accidentelor rutiere. Amenda maximă ajunge până la 1500 de lei şi cinci puncte de penalizare, dar cunoaşteţi că au fost votate acele modificări, o să avem posibilitatea inclusiv să şi suspendăm dreptul de a conduce vehiculul".



Inspectoratul Naţional de Securitate Publică informează că, din cauza depăşirii limitei de viteză, s-au produs în ultimele două luni 80 de accidente, soldate cu 12 decese şi 100 de persoane traumatizate. În total, de la începutul acestui an, au fost înregistraţi peste 20 de mii de şoferi vitezomani.



Parlamentul a votat, recent, în lectură finală o serie de modificări la Codul Contravenţional, care prevăd amenzi mai aspre. Depăşirea vitezei cu mai mult de 40 km/oră se va sancţiona cu amendă de la 1.500 la 1.800 lei şi cu 5 puncte de penalizare.

Depășirea de la 60 la 80 km/oră se va sancționa cu amendă de până la 2.500 lei, cu 6 puncte de penalizare şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 la 45 de zile.

Iar depășirea vitezei cu peste 80 km/oră se va pedepsi cu amendă de până la 5.000 lei, 7 puncte de penalizare şi suspendarea permisului până la 90 de zile. Dacă timp de un an şoferul depăşeşte repetat viteza cu 60-80 de kilometri pe oră, el riscă să rămână fără permis pe jumătate de an.