ATENȚIE! Toţi taximetriştii din Moldova trebuie să ştie ASTA. Anunţul făcut de INP şi ANTA

Aproape 450 de şoferi de taxi au fost sancţionaţi de la începutul acestui an pentru încălcarea legislaţiei rutiere. Mai mult, 150 dintre ei s-au ales cu dosare penale pentru că au urcat băuţi la volan. Statisticile alarmante au fost făcute publice de reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Patrulare, care alături de angajaţii Agenţiei Naţionale de Transport Auto, anunţă intensificarea raziilor. O nouă serie de verificări a început astăzi şi se va încheia la sfârşitul lunii.



”- Ce ați încălcat?

- Nimic”.



Acest şofer s-a arătat indignat de prezenţa echipei de filmare, după ce a fost prins cu revizia tehnică expirată. Nu s-a bucurat că a fost tras pe dreapta nici acest şofer, care avea geamurile din faţă fumurii, lucru interzis de legislaţie. Oamenii legii l-au obligat să dezlipească folia fumurie pe loc.



”Cum șoferul de taxi scoate folia fumurie a geamurilor din față”.



O razie de câteva ore a demonstrat că pe străzile din Capitală circulă mulţi taximetrişti cu acte expirate sau care nu eliberează bon fiscal. Printre cele mai dese încălcări sunt nerespectarea regulilor de circulaţie şi încălcarea vitezei.



”Ne vom axa pe depistarea acelor conducători auto, care încalcă regulile circulației rutiere prin: conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate, depășirea regimului de viteză, ignorarea cerințelor de interzicere a semaforului, precum și încălcarea regulile de transportare a călătorilor”, a declarat Vasile Conițescu, angajat INP.



Angajaţii ANTA le recomandă clienţilor să fie atenţi atunci când aleg un taxi.



”Când comandă un taxi, va veni unitatea de transport, să vadă că este dotată. Se vede de la distanță că ea are tarife, are inscripție, mașina este curată. Conducătorul auto este amabil, să se vadă că activează legal în regimul de taxi. Numaidecât la sfârșitul călătoriei să ceară bonul fiscal, ca să poată dovedi că activează corect”, a menționat Tudor Banari, inspector principal ANTA.



Unii şoferi de taxi spun că astfel de verificări sunt necesare pentru depistarea conducătorilor auto care le strică imaginea.



”- Desigur.

- De ce?

- Pentru că trebuie șoferi, conducători auto competenți. Să fie verificați și să facă lucrul cum trebuie”.



”Da de ce nu? Trebuie de verificat ca să fie totul oficial, în regulă. Cum spune legea, așa și facem ”.



De la începutul anului maşinile de taxi au fost implicate în 25 de accidente soldate cu 2 decese şi cu 35 de răniţi.