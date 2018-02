ATENȚIE, şoferi! Pe traseul Chişinău-Orhei a apărut un indicator rutier nou. Ce semnifică acesta

Embed:

Un indicator rutier nou a apărut pe traseul Chişinău-Orhei. Acesta are scopul de a combate comerţul cu ghiocei pe marginea drumurilor.

Semnul interzice staţionarea maşinilor pe anumite porţiuni, iar iniţiativa aparţine Inspectoratului Ecologic Orhei şi poliţiei. Chiar şi aşa, vânzătorii ambulanţi continuă să propună conducătorilor auto buchete de flori.



Aceste trei femei le-am surprins la marginea pădurii în timp ce încercau să vândă ghiocei. Deşi aufugit de poliţişti de mai multe ori, în cele din urmă au fost prinse.



"- Ştiţi că nu aveţi voie să vindeţi ghiocei? - Da unde avem ghiocei, noi nu avem. - Dr ce vindeţi, pentru ce opriţi? - Noi venim de la Ivancea pe jos"



" Da mă vezi să am vre-un ghiocel. - De ce noi ne-am apropiat dar voi aţi fugit. - Când, nu. Aţi încurcat ceva. "



Poliţiştii vor să pună capăt fenomenului.



"Dorim ca şoferii să respecte semnele acestea şi totodată să reducem accidentele pe această porţiune deoarece persoanele care comercializează nu sunt responsabili şi uneori încalcă regulamentul circulaţiei rutiere.



"Urmează să efectuăm aceste raiduri conform graficului şi vom întocmi procese verbale cu amenzi pentru acele persoane care încalcă legislaţia ecologică."



Conducătorii auto susţin iniţiativa şi spun că astfel va fi mai uşor să circule pe traseu.



"E bine se minimizează riscul accidentelor. E un plus cred că, dacă cinstit e greu când eşti ăn aşa situaţie şi cineva frânează brusc în faţa ta."



"- E bine cred că. - De ce? - Fiindcă natura trebuie să fie pentru toţi nu numai pentru cineva, pentru acei 30 de lei, pentru acele trei floricele. "



Şoferii care nu se vor conforma se vor alege cu o amendă de până la 750 de lei şi trei puncte de penalizare. Iar persoanele care vor vinde flori incluse în Cartea Roşie vor primi amenzi de la 1500 până la trei mii de lei.