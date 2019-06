ATENȚIE! Scăldatul în lacurile din Capitală este PERICULOS. Avertismentul specialiştilor

Lacurile din Chişinău şi în acest sezon estival sunt periculoase pentru scăldat. Bazinele sunt pline de bacterii, cele mai multe fiind răspândite de animale şi de deşeurile care au ajuns în urma ploilor.

"S-a stabilit că apa în majoritatea din ele este contaminată cu bacterii coliforme, pticerihecole. Mai mult de atât, în toate aceste lacuri, nu se întreprind măsuri pentru a îmbunătăţi calitatea apei, deoarece ele nu sunt protejate contra poluării din exterior", a spus Ludmila Bîrcă, medic infecţionist.



Scăldatul în apele poluate poate avea urmări grave, spun medicii, în special pentru copii.



"Infecţia dată poate da şi meningită. Adică se poate afecta prin virus membranele meningiene şi sistemului nervos central. Şi atunci mai apare voma, cefaleea, adică o durere de cap insuportabilă, care este într-atât de puternică, încât copii se ţin cu ambele mâini de cap şi este destul de chinuitoare."



Avertismentele medicilor nu-i sperie însă pe moldoveni. Pe plajele din parcurile "Valea Morilor" şi "La Izvor", zilnic, pot fi văzuți zeci de oameni.



"Dar eu nu-s pe nisip, sunt pe iarbă. De când sunt în apă, mă duc în iaz, pe urmă sub duş şi e tot normal. Plîngeri nu-s."



"Eu în apă nu mă duc. -De ce? Aşa că văd peşti morţi pe acolo, eu am grijă de sănătatea mea."



"Nu sar în apă, stau doar pe mal, apoi repede sub duş. Nu mă culc pe nisip, stau doar în picioare."



"Neapărat trebuie de spălat mâinele, trebuie să avem grijă de copii să nu pună mâinile în gură. Să avem un prosop, să ne bronzăm doar pe el."



Specialiştii anunţă că şi apa din Lacul Ghidighici este plină de bacterii. De asemenea, şi râul Nistru este periculos de scăldat, în urma ploilor din ultima perioadă.