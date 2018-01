ATENŢIE! Risc de alunecare pe trotuarele din ţară. Care este soluţia

Plimbarea poate deveni o cursă cu obstacole în unele zone din oraş. De aceea, mai multe magazine au în vânzare tălpi speciale anti-alunecare, care se îmbracă peste încălţăminte.



În aceste zile, curţile s-au transformat în adevărate patinoare. Oamenilor le ia de aproape două ori mai mult timp ca să ajungă acasă.



Preţul crampoanelor anti-alunecare începe de la 100 de lei şi poate ajunge până la 500, în funcţie de calitate şi firmă.



"Pentru a nu aluneca pe gheaţă sunt utilizate aşa-numitele "Ice Walkers". Acestea se îmbracă peste încălţăminte, au o bază elastică, de obicei sunt din cauciuc", a spus Constantin Degtearev, consultant.



Oamenii sunt dispuşi să cumpere asemenea tălpi antiderapante pentru a-şi proteja sănătatea.



"E foarte, foarte greu de mers. Picioarele nu ridicăm pentru ca să nu cădem."



"Este foarte greu de mers, mai ales cu un copil. Este foarte complicat să ajungi până la magazin, dacă ai nevoie de lapte, de exemplu."



"Eu deservesc ascensoarele, drept aici am căzut jos. În orice caz fracturi nu am, până când e bine."



Zilele acestea, numărul oamenilor care au ajuns la urgenţă după ce au văzut în stradă a crescut considerabil.



"M-am lovit după ce am căzut pe o stradă care nu a fost curăţată."



"Numai traumatologice am avut ieri peste 160 de adresări. În primul rând, încălţăminte cu talpă din cauciuc ca să fie mai puţin probabil ca să cădem pe gheţuş. Asta prima, a doua - să ieşim numai la neceisetate stringentă", a declarat Igor Curov, şeful secţiei primire urgenţe.