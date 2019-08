Atenție părinți! Slime, o jucărie periculoasă. Ce spun specialiștii

foto:ziuadeconstanta.ro

Jucăria în formă de pastă vâscoasă numită "slime" devenită populară în rândul copiilor prezintă pericol pentru sănătatea acestora și ar trebui retrasă din piețe și magazine cu jucării. Comisia Europeană a luat o asemenea decizie încă săptămâna trecută.



Cei care au creat slime-ul susţin că acesta ar trebui să elimine stresul şi să relaxeze. Obiectivul este, probabil, atins, însă, există şi un dezavantaj - compoziția chimică a acestuia.

La noi în ţară, poate fi găsită peste tot, iar pe borcanele în care se vinde această pastă nici măcar nu sunt indicate elementele pe care le conţine. Ca să ne convingem de asta am mers la piaţă împreună cu un reprezentant al Agenției pentru Protecția Drepturilor Consumatorului.



"Nu avem nicio compozitie, nu avem niciun simbol privind varsta recomandabila, nu avem simbolul marca de conformitate CE, nu avem nimic. Prin urmare acest tip de jucarii sunt o bomba cu efect întârziat. Un miros specific de produs petrolier, de produse chimice - el nu ar trebui se persiste la jucarii prin urmare. Aceasta este un semnal de alarma pentru părinţi - a nu achizitiona acest tip de jucarii.", a declarat Nicolae Olărașu, reprezentant APDC.



Cei care vând jucăriile periculoase habar nu au ce daune pot provoca sănătății micuţilor.



Nici cumpărătorii nu ştiu că această pastă gelatinoasă poate provoca intoxicații grave.



"Sunt periculoase pentru sanatete, aceasta stiati? Asta n-am stiut. Dar ele sunt marisoare si siu ca nu pre sa poate sa puna in gura nimic. Si daca nu le eu in gura, cred ca nu este periculos."



Pentru a interzice vânzarea slime-urilor periculoase, Agenția pentru Protecția Consumatorilor trebuie să înregistreze cel puțin o reclamație din partea cumpărătorilor. Până acum, acest lucru nu s-a întâmplat. Între timp, medicii bat alarma.



Numai la Institutul Mamei şi Copilului din Capitală, zilnic ajung câțiva copii în urma intoxicaţiilor cu substanțe chimice, inclusiv din cauza slime-urilor artizanale pe care copiii le fac după rețete luate de pe Internet folosind substanțe chimice de uz casnic.



"În primul rând, este vorba de o arsură chimică a cavității bucale, a esofagului și a stomacului. Ceea ce duce la cicatrizarea esofagului, cu îngustarea ulterioară a acestuia şi până la obstrucția completă. Mai exact, copilul nu poate mânca, hrana nu trece prin esofag în stomac", a zis Mihail Malțev, şeful secţiei terapie intensivă IM.



Aceste intoxicaţii sunt deosebit de periculoase şi necesită de urgenţă adresarea la medic.