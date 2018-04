ATENŢIE! Mai multe microbuze şi autobuze de linie din Capitală circulă după rute noi

Primăria municipiului Chişinău informează că, începând cu 1 aprilie, s-a modificat parțial, itinerarul a 11 rute de microbuz, inclusiv a unei rute municipale de autobuz. Modificările operate au intrat în vigoare odată cu aprobarea Programului de transport rutier al municipiului Chișinău pentru anul 2018.

Astfel, noile trasee se stabilesc după cum urmează:

Autobuze:

Ruta de nr. 26

Tur: str. Liviu Deleanu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, str. 31 August 1989, str. A. Pușkin, str. Constantin Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenților, str. Socoleni, str. Doina (cimitirul "Sf. Lazăr");

Retur: str. Doina, str. Socoleni, str. Studenților, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, șos. Balcani, str. Liviu Deleanu.

Microbuze:

Ruta nr. 113

Tur: str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Meşterul Manole, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. Tighina, str. Bucureşti, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd. Cuza Vodă, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, bd. Dacia, str. Valea Crucii, Drumul Băcioiului;

Retur: Drumul Băcioiului, str. Valea Crucii, bd. Dacia, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia, bd. Decebal, str. N. Zelinski, viaduct, str. Bucureşti, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Meşterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. M. Sadoveanu.

Ruta nr. 122

Tur: str. Valea Crucii, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia;

Retur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, str. Valea Crucii.

Ruta nr. 125

Tur: în raza or. Durleşti: str. N. Testemiţeanu, str. Alexandru cel Bun, str. Livezilor, drumul de acces spre str. Nicolae Gribov, str. N. Gribov, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Şciusev, str. Bucureşti, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testemiţeanu; în raza or. Codru:, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. N. Turghenev.

Retur: în raza or. Codru: str. N. Turghenev, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. N.Testemiţanu, str. Ion Inculeţ, str. Ismail, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan; în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Gribov, drumul de acces spre str. Livezilor, str. Alexandru cel Bun, str. N. Testemiţanu.

Ruta nr. 126

Tur: în raza urbei: str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Calea Orheiului (întoarcere), str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani; în raza sat. Dumbrava: str. Durleşti, str. Ioan Botezătorul;

Retur: în raza sat. Dumbrava: str. Ioan Botezătorul, str. Durleşti; în raza urbei: şos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Luca Caragiale, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, str. Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Doina.

Ruta nr. 129

Tur: în raza satului Dumbrava: str. Drumul Vilelor, str. Durlești, or. Durleşti: str. Codrilor, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Creangă, str. Constituţiei, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. S. Lazo, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. 31 August 1989, str. Armenească, str. Mitropolit Varlaam, str. Mihai Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Constantin Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan-Voievod, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. M. Sadoveanu;

Retur: în raza urbei: str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan-Voevod, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Sfatul Ţării, str. A Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Constituţiei, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Codrilor, sat. Dumbrava: str. Durlești, str. Drumul Vilelor.

Ruta nr. 130

Tur: în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), Traseul L-448 (drum de acces spre orașul Vadului Vodă, Traseul R-4, (Goian – Criuleni), în raza or. Chişinău: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Matei Basarab, str. Florilor, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur: în raza or. Chişinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, str. Florilor, str. Matei Basarab, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, Traseul R-4 (Goian –Criuleni), Traseul L-448 (drum de acces spre orașul Vadului Vodă în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja).

Ruta nr. 138

Tur: în raza com. Bubuieci: str. Grigore Vieru, str. T. Bubuiog, în raza or. Chişinău: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna, str. Bulgară.

Retur: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Alexandr Puşkin, str. Constantin Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Grigore Vieru pînă la cimitirul nou.

Ruta nr. 148

Tur: com. Ciorescu, în raza com. Stăuceni: sat. Goianul Nou, staţia or. Cricova, staţia com. Stăuceni, în raza or. Chişinău: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur: în raza or. Chişinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: staţia com. Stăuceni, staţia or. Cricova, sat. Goianul Nou, com. Ciorescu.

Ruta nr. 152

Tur: în raza or. Cricova: Întovărăşirea „Livada Fermecată”, str. A. Colosov, str. Minerilor, str. 31 August 1989, str. P. Ungureanu, şos. Chişinăului, în raza or. Chişinău: Calea Orheiului, str. Studenţilor,bd.Moscova, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna, str. Tighina, str. Mitropolit Vaarlam, str. Bulgară;

Retur: în raza or. Chişinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza or. Cricova, şos. Chişinăului, str. P. Ungureanu, str. 31 August 1989, str. Mioriţa, Întovărăşirea „Livada Fermecată”.

Ruta nr. 162

Tur: str. Doina, str. Socoleni, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Miron Costin, str. N. Dimo, str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. C. Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna, str. Bulgară;

Retur: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Constantin Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Miron Costin, bd. Moscova, str. Studenţilor, str. Socoleni, str. Doina.

Ruta nr. 175

Tur: str. Băcioii Noi, şos. Munceşti, str. Burebista, str. Independenţei, str. Teilor, bd. Dacia, bd. Cuza - Vodă (întoarcere), bd. Dacia, str. București, str. Armeanească.

Retur: str. Armeanească, str. Columna, str. Tighina, str. București, bd. Dacia, str. Teilor, str. Independenței, str. Burebista, şos. Munceşti, str. Băcioii Noi.