ATENȚIE, LICEENI! Testele de BAC, vândute pe internet. Cum te aperi de ofertele escrocilor

Foto: publika

Bacalaureatul a ajuns şi în acest an o afacere pentru escrocii care vând teste false absolvenţilor. Autorii schemelor le cer mii de lei liceenilor, iar ofertele sunt plasate pe reţelele de socializare. Şarlatanii oferă "produsul" doar după ce banii sunt transferaţi. Am încercat să facem rost şi noi de un test, doar că escrocii au refuzat să ne întâlnim. Au solicitat să purtăm negocierile doar pe internet. Aşa că ne-au trimis o listă întreagă cu paşii pe care trebuie să-i facem pentru a ne oferi râvnitul test. Aceştia ne-au cerut să le trimitem o adresă electronică unde ulterior vom primi testul. Asta însă după ce vom plăti la terminal 1550 de lei. După câteva mesaje, escrocii au înţeles că discută cu jurnaliştii. Aşa că, în scurt timp, pagina de internet nu mai funcţiona. Cazurile sesizate de Ministerul Educaţiei au ajuns în atenţia poliţiştilor.



"Poliţia cercetează toate circumstanţele pentru depistarea persoanelor implicate în acest caz. Dacă vor fi găsite atunci persoanele fizice riscă de la 2500 până la 7500 de lei", a declarat Diana Sochircă, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Investigaţie.



Reprezentanţii Ministerului Educaţiei atenţionează că scurgerile de informaţii sunt egale cu zero, pentru că totul este securizat la maximum.



"Aceşti autori îşi asumă responsabilitatea nedivulgării conţinutului testelor. Ei lucrează la nişte laptopuri securizate, care nu sunt conectate la internet. Informaţia este transmisă pe stick, stickul respectiv este criptat", a menționat Ion Mischevca, purtător de cuvânt la Ministerul Educaţiei.



Ulterior, testele de bacalaureat sunt păstrate în cel mai securizat depozit din Moldova.



"Acestea sunt transportate în nişte saci sigilaţi la Banca Naţională a Moldovei, unde se păstrează în cea mai securizată încăpere. După care în ziua examenului nemijlocit sunt împărţite pe la centrele de bacalaureat", a spus Ion Mischevca, purtător de cuvânt la Ministerul Educaţiei.



Potrivit oamenilor legii anul acesta escrocii sunt mai atenţi şi nu se lasă uşor de găsit. Aceştia folosesc diferite adrese IP, plată se face prin terminale, iar serverul web se află în afara ţării aşa cum este şi site-ul de pe care a încercat să facem rost de teste. Anul trecut a fost amendată doar o singură persoană, care ar fi încercat să vândă testele de bacalaureat.