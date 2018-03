Atenție la țurțuri! Sunt un adevărat pericol pentru trecătorii din Capitală

Ţurţurii formați la streșinile blocurilor din cauza oscilațiilor de temperatură din ultimele zile au devenit un adevărat pericol pentru locuitorii Capitalei. Unii, au o lungime de până la un metru şi atârnă exact deasupra trotuarelor.

Doamna din imagine este lucrător la unul din căminele studenţeşti de pe strada Mihail Kogălniceanu. Chiar dacă n-a fost în stare să cureţe țurțurii, a hotărât să ajute măcar cu ce aputut.



" Ieri am venit la serviciu, sunt lucrător al căminului număru patru a Universităţii de stat, şi am rugat intendentul şi chiar eu personal am tăiat cîrpele astea ca să punem să evităm pericolul."



Însă nu toţi chişinăuenii sunt la fel de receptivi. Unii nici n-au observat existenţa acestei probleme.



"Eu merg pe acel drum pe care nu-s tere mari țurțuri şi tare mulţi. Eu nu mam gîndit la aceasta, dar că ei trebuie curăţaţi, fără doar şi poate."



Majoritatea oamenilor însă se tem să treacă pe sub bucățile de gheaţă care atârnă asupra trotuarelor.



" - Nu vă temeţi să treceţi pe aici? - E periculos, chiar mii frică."



Purtătorul de cuvânt al Primăriei Capitalei, Vadim Brânzaniuc, a declarat că curăţarea acoperișurilor este obligaţia fiecări administrator de bloc, iar preturile doar monitorizează acest lucru.



"Obligația de a curăţa acoperişul de țurțuri, care prezintă un pericol real pentru oameni, revine proprietarilor şi administratorilor de imobile. Am solicitat preturilor şi astăzi să fie în teren, să convingă oamenii, iar acolo unde nu suntem auziţi să se aplice amenzi", a spus purtător de cuvânt la Primăria Capitalei, Vadim Brânzaniuc.



Cei care nu se vor conforma cererilor primăriei riscă amenzi de până la nouă mii de lei.