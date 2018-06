ATENŢIE la scăldat! Cum poţi PREVENI un înec

Foto: publika

Potrivit datelor Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență, 18 persoane, inclusiv patru copii, s-au înecat de la începutul acestui an. Pentru prevenirea tragediilor, salvatorii au iniţiat o campanie de informare. Pe lacul din parcul Valea Morilor din Capitală aceştia au efectuat mai multe exerciții.



Potrivit scenariului, trei copii au căzut din barcă. Aceştia sunt înspăimântați și strigă după ajutor. E bine că salvatorii erau aproape.



În câteva minute adolescenții au fost scoşi din apă și au primit primul ajutor medical.



"Noi avem la dispozitie de la 3 pina la 5, maхimum 6 minute, cand persoana sta in stop cardiac, pentru ca daca reusim consecintele pentru sanatate nu vor fi grave", a declarat Igor Rotaru, medic IGSU.



Lecția a fost învățată şi de copiii care au avut rol de actori.



"Am avut chiar acum cazul asta cu trei frati. Dureros intradevar. Ultimul baiet care a fost extras din apa l-am extras eu. Parintii trebuie sa aiba grija", a menționat Andrei Paladea, scafandru.



Campania de informare despre pericolul scăldatului în locuri neautorizate va dura până la sfârșitul verii.



"Vor fi trasate sarcini pentru prevenire pentru autoritatile locale si centrale dar si agentilor econimici. Inspectoratul va veni cu recomandari, alocuri cu avertizari, dar vom veni si cu sesizati fata de organe de drept", a spus Mihail Harabagiu, şeful IGSU.



Potrivit datelor oficiale, în ultimii 16 ani în țara noastră s-au înecat aproape 3,5 mii de persoane, inclusiv 571 copii.