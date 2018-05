ATENŢIE! Invazie de CĂPUŞE în parcurile din Capitală. Sfaturile specialiștilor

Zeci de oameni au ajuns în ultimele săptămâni de la picnic direct la spital după ce au fost muşcaţi de căpuşe, iar în trei cazuri a fost confirmată boala Lyme. Specialiştii atenţionează că în această perioadă parcurile din capitală sunt pline de căpuşe şi că aceste insecte pot transmite şi boli grave. Aşa că pentru a combate înmulţirea acestora muncitorii de la Spaţii Verzi au început să arunce substanţe prin parcuri impotriva acestor insecte, după ce orăşenii au depus mai multe plângeri.



"Picul adresării a pacienţilor înţepaţi de căpuşe a fost de sărbătorile de Paşti şi întâi mai î legătură cu petrecere la iarbă verde", a declarat Diana Vlad, medic Spitalul de Boli Contgioase pentru Copii.



Potrivit medicilor în luna aprilie aproape 100 de persoane, majoritatea copii, au ajuns la Spitalul de de Boli Infecţioase Toma Ciorbă, dar şi la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii. Totul după ce au fost înţepaţi de insectele parazite, care sunt atrase de căldura corpului uman. Medicii spun că cel mai grav e că pacienţii se adresează a doua zi după muşcătură, iar acest episod ar putea putea provoca borelioză. Specialiştii însă spun că acest lucru se întâmplă în foarte puţine cazuri. În capitală fiind înregistrate doar trei cazuri, două dintre care la copii.



"Pot fi însoţite de febră de stare de rău generală de mărirea ganglionilor limfatici. Adică un tablou asemănător cu gripa", a spus Diana Vlad, medic Spitalul de Boli Contgioase pentru Copii.



Ca să nu fiţi atacaţi de insecte, medicii ne recomandă ca pielea să fie acoperită atunci când ieşim la un picnic sau la iarbă verde. Dacă în cazul în care au intrat deja sub piele, căpuşele pot fi scoase cu o pensetă, însă cel mai bine este să ne adresăm la medic.



"Nu ne aventurăm singuri să o înlăturăm deoarece părţi ale căpuşei pot rămânea în interior. După ce a fost înlăturată este nevoie de a lua tratament preventiv", a zis Diana Vlad, medic Spitalul de Boli Contgioase pentru Copii.



Specialiştii spun că acum este perioada de incubaţie, respectiv căpuşe prin parcuri şi păduri sunt din plin. Am efectuat un experiment pentru a ne convinge. Am mers în parcul Valea Morilor şi am aşezat o cârpă albă pe iarbă. Am cronometrat timpul, iar după nici două minute am prins prima căpuşă.

Oamenii spun că în această perioadă o plimbare la iarbă verde se dovedeşte a fi de cele mai multe ori periculoasă.



"Chiar am avut un caz că am luat o căpuşă. la ceafă. Am mers la medicul chirurg a extras-o. "



"Căţeluşul a primit 12 căpuşe de la o plimbare simplă şi cu aţa am scos. "



Pentru ca numărul de persoane înţepate de căpuşe să nu ajungă unul critic, angajaţii de la Spaţii Verzi au început acum două zile să aplice tratament în toate parcurile din capitală. Ieri seară dezinsectizarea a început în parcul din Sectorul Râşani, unde au fost împrăştiate 30 de tone substanţe chimice. Procesul de dezinsectizare se va încheia peste două săptămâni.



" Noi acum lucrăm împotriva căpuşeor, care în aceste momente încep a depune ouă. Acum este perioada de înmulţire la temperaturi înalte. De aceasta facem tratament insecticide", a menţionat Maria Poleacov, angajată Spaţii Verzi.



Specialiştii ne dau asigurări că prepararele sunt eficiente împotriva căpuşelor, iar medicii afirmă că după dezinsectizare numărul celor înţepaţi de căpuşe scade considerabil.

Totodată o investigaţie efectuată de Centrul Naţional de Sănătate Publică a demonstrat că 60 la sută din căpuşele investigate a demonstrat că insectele erau infectate cu Borrelia, ceea ce provoacă la oameni Borelioză sau cu alte cuvinte Boala Lyme.