Atenție! Butoaiele cu must, adevărat pericol în perioada de fermentare a vinului

Butoaiele cu must sunt un adevărat pericol în perioada de fermentare a vinului. Doar în septembrie, trei persoane din Cantemir au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon, din cauza nerespectării regulilor de securitate. Din fericire, victimele s-au ales doar cu o sperietură zdravănă. Pentru a evita tragediile, IGSU a dat start unei campanii de informare. La Costeşti, în Ialoveni, au mers prin sat pentru a le explica oamenilor care sunt riscurile.Fiodor Postică era în plin proces de preparare a vinului. Gospodarul şi-a pus cele două butoaie cu struguri la fermentare în ogradă şi nu în beci."Aici, în beci am făcută o gaură, ca pe timpuri, anume pentru aerul neplăcut, el se duce pe aici afară. Plus că nici noi nu prea stăm mult timp în beci, am intrat pe câteva secunde, am verificat şi atât. Uşile de la beci le las deschise, o săptămână întreagă cât vinul fierbe. Dar trebuie să fim atenţi, să ne protejăm."Aceeaşi regulă este aplicată şi de Mihai Sava, care şi-a instalat în beci un utilaj de răcire şi ventilare a aerului."Are funcţia de a manipula aerul, el circulă şi prin urmare este foarte bine. Aduc vinul în beci deja după ce a fermentat afară, iar aici doar un pic se mai simte, câteva procente."Specialiştii IGSU recomandă oamenilor să nu intre în încăperile în care fermentează vinul, dacă nu au un sistem de ventilație adecvat."Aveți grijă și asigurați-vă că este oxigen în interior. Cel mai accesibil lucru care poate fi verificat, luați o lumânare, o aprindeți și încercați să intrați cu ea. Dacă se stinge, imediat trebuie de ieșit afară."Potrivit datelor IGSU, în ultimii doi ani, două persoane şi-au pierdut viaţa din cauza intoxicaţiei cu dioxid de carbon.