Atenție, bărbatul din imagine este căutat! FAPTA RUŞINOASĂ pe care a comis-o (VIDEO)

Atenție, bărbatul din imagine este căutat după ce a furat o bicicletă din fața unui Fitness club din Capitală. Incidentul s-a petrecut aseara în jurul orei 19:30. Proprietarul bicicletei roagă toate persoanele care dețin ceva informații să o contacteze.

"Pe data de 20 iulie, in jurul orei 19.30 din fata la Fitness club "Eco Sport Gym", a fost furata o bicicleta. E adresare catre toti, care poate la ora respectiva erau prin zona, sau au vazut-o la cineva. Individul care a furat-o, are intre 35-40 ani, a mers in directia strada Vasile Lupu, mai departe i s-a pierdut urma. Orice informatie sau ajutor Sunt binevenite"