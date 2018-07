Atenţie! Antibioticele, analgezicele şi anestezicele, preparate ce provoacă reacţii adverse. Ce spun medicii

Antibioticele, analgezicele şi anestezicele sunt preparatele care provoacă, cel mai des, reacţii adverse. Potrivit Agenţiei Medicamentelor, de la începutul anului au fost înregistrate 573 de cazuri, în timp ce în 2017, pe tot parcursul anului, s-au adresat doar 500 de pacienţi.

Numărul este în creştere, deoarece oamenii au început să sesizeze tot mai des astfel de situaţii.

Unele persoane ajung să fie chiar internate în spital din cauza unei singure pastile:



"Am început să îmi pierd cunoştinţa, reacţii vizibile nu erau. Eram schimbată la faţă, transpiram. Mai am alergie la toate tipurile de anestezie, lidocaină, novocain".



"Presupun că mi s-a făcut rău de la probiotice şi engilenul pe care le-am administrat. Preparatele le-a prescris medicul şi am venit încă odată să îi spun ce am ca să vad ce fac mai departe".



"Am băut un antibiotic şi am avut problemele cu intestinele. - Citiţi prescripţia când administraţi? - Citim, dar dacă îţi prescrie medicul".



Medicii de familie spun că cel mai des reacţii adverse apar la copii şi bătrâni.



"Reacţii adverse cum ar fi o tusă iritabilă sau un prurit cutanat. Ele apar bruşte sunt şi cazuri mai ieşite din comun când apar cu edeme începând de la buze limbă ducând până la gât, care provoacă o insuficienţă respiratorie", a menţionat Ludmila Jalbă, medic de familie.



"Dezvoltă reacţii cei care primesc tratamente îndelungate, neurologice. Cei care primesc anestezie sau substanţe de contrast sunt deseori puternic alergice", a explicat Olga Guştiuc, medic alergolog.



"Toate medicamentele care care fac parte din categoria B, antibiotice, somniferele, antidepresivele se eliberează doar cu prescripţia medicului. În cantităţile în care sunt indicate în recete", a punctat Irina Granatâri, farmacistă.



Specialiştii de la Agenţia Medicamentului susţin că medicamentele care au provocat reacţii, vizate în rapoartele medicilor şi pacienţilor, sunt supuse unor verificări suplimentare.



"Dacă se suspectează calitatea medicamentului atunci se prezintă mostră la laboratorul pentru calitatea medicamentului, se evaluează analiza şi primim un rezultat, dacă acesta este calitativ sau necalitativ", a declarat Elizaveta Tentiuc, medic farmacovigilenţă şi studii clinice AMED.



Medicii recomandă oamenilor să nu se trateze singuri şi să fie atenţi la intervalul de timp atunci când administrează pastilele.