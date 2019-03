ATENȚIE! A început SEZONUL CĂPUȘELOR. Cum te protejezi de ele

În această perioadă, o plimbare în natură se poate termina cu o înțepătură de căpușă. Insectele sunt periculoase atât pentru oameni, cât şi pentru animale, căci sunt purtătoare de infecţii. Acestea pot transmite bore-lioza, o maladie care slăbeşte activitatea organelor vitale.

"Ele merg pe corp şi caută un loc mai bun pentru muşcătură, e mai greu de găsit, şi anume acolo unde stratul de piele e mai subţire. După care înţeapă şi începe procesul de absorbție a sângelui", a spus Alexandr Morozov, biolog molecular.



Specialiştii ne recomandă să cerem ajutorul medicilor şi nicidecum să ne tratăm de unii singuri.



"Sunt două infecţii cele mai periculoase care e posibil. Aceasta e o encefalită, inflamaţie a mingilor se numeşte şi borelioza sau maladia lime care atacă multe organe. Toate metodele care sunt în popor de scos cu ulei cu cremă sunt foarte periculoase, dacă rămâne o bucăţică poate să fie infectată rana cu bacterii cu puroi", a spus Galina Chiriacov, medic la spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă".



"Am fost nevoit să-mi duc câinele la veterinar, era cât pe ce să moară. Căpuşele sunt multe şi trebuiesc stropite. Responsabilii trebuie să facă ceva în acest sens."



"Am avut la fetiţa mai mare au fost problem şi am înţeles că sunt situaţii foarte grave chiar am fost şi am dat anumite analize ca să vedem dacă nu este un virus în organism."



Specialiştii recomandă ca atunci când ieşim la plimbare în parc sau la frigărui să ne îmbrăcăm în haine deschise la culoare pentru a observa mai uşor căpușele.