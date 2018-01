ATENTAT SÂNGEROS în Columbia: Cinci poliţişti au fost ucişi şi 41 răniţi, în explozia unei bombe

5 poliţişti au fost ucişi şi 41 au fost răniţi în Columbia, în explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat în faţa unei secţii de poliţie din oraşul Barranquilla şi a fost declanşat în momentul în care se făcea schimbul de tură, iar locul era plin de agenţi.



"A fost o explozie foarte puternică şi am alergat repede să văd ce s-a întâmplat. Când am ajuns la secţie, era groaznic, am văzut resturi umane, oameni fără mâini sau picioare", a spus un agent.



Autorităţile cred că în spatele atentatului s-ar afla o grupare de traficanţi de droguri al cărei lider a fost arestat recent. Presa columbiană scrie că un suspect ar fi fost deja reţinut şi că poliţia ar fi pe urmele altor doi. Pentru orice informaţie care va duce la prinderea autorilor atacului, autorităţile oferă o recompensă de 50 de milioane de peso, echivalentul a peste 14 mii de euro.